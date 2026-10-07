Zadał matce dwa ciosy nożem i uciekł. Sąsiedzi wstrząśnięciu: "To był bardzo spokojny człowiek"

Niewielka osada w rejonie Chrzanowa zamarła po okrutnym zabójstwie seniorki we wnętrzu jej domu.

Winę za tę tragedię ponosi jej potomek, Piotr C., który wcześniej uchodził za troskliwego, co budzi ogromne zaskoczenie wśród lokalnej społeczności .

. Dowiedz się, w jakich okolicznościach żona brata odkryła ciało, co zainicjowało potężną akcję policyjną oraz jakie ślady obciążyły 49-latka.

Ta makabryczna sytuacja rozegrała się we wtorek, 6 października, na terenie spokojnego Zagórza w okolicach Chrzanowa. Zwłoki Genowefy C. zostały odkryte w zadbanym budynku mieszkalnym przez jej synową, a za pozbawienie życia starszej kobiety odpowiadał jej rodzony syn. Piotr C. przez większość swojego życia zarabiał na utrzymanie w Holandii, ale regularnie przyjeżdżał do swoich bliskich do Polski. Po śmierci ojca jedenaście lat temu 49-latek stale odwiedzał samotną matkę.

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Zabójstwo pani Genowefy w Zagórzu. Sąsiedzi mówią o Piotrze C.

„Kosił jej trawę, rąbał drewno, woził na zakupy; to bardzo spokojny człowiek” – wyznali okoliczni mieszkańcy, oceniając zachowanie sprawcy. Dokładny przebieg wtorkowego poranka pozostaje tajemnicą, ale wiadomo na pewno, że mężczyzna od tygodnia przebywał na urlopie w swoim rodzinnym domu. Tego feralnego dnia Tomasz, przebywający służbowo w Szwecji brat napastnika, otrzymał na swój telefon alarmującą wiadomość tekstową. Piotr poinformował w niej swojego krewnego, że doszło do niezwykle tragicznego zdarzenia.

Akcja poszukiwawcza w lasach pod Chrzanowem. 49-latek w rękach policji

Zgromadzone przez nas informacje wskazują, że małżonka Tomasza pojechała do teściowej na wyraźną prośbę męża i to właśnie ona natknęła się na ciało zmarłej. Sprawca natychmiast opuścił miejsce tragedii, co wywołało ogromną operację z udziałem 220 mundurowych trwającą kilka godzin. Służby zorganizowały specjalne punkty kontrolne na trasach, a funkcjonariusze dokładnie sprawdzali budynki mieszkalne w całym Zagórzu. Ostatecznie uciekinier został wytropiony w gęstwinie leśnej przez specjalnie wyszkolonego psa.

„Podczas zatrzymania zachowywał się spokojnie, nie stawiał oporu, wykonywał polecenia funkcjonariuszy” – przekazał oficer prasowy policji z Chrzanowa. Tomasz Waszczuk z krakowskiej Prokuratury Okręgowej potwierdził oficjalnie, że przy schwytanym mężczyźnie zabezpieczono nóż stanowiący prawdopodobne narzędzie zbrodni. „Sekcja zwłok wykazała na ciele zamordowanej kobiety dwie rany kłute zadane ostrym narzędziem” – poinformował w rozmowie z „Super Expressem” przedstawiciel śledczych.