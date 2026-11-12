Zawiadomienie na policjanta po zamachu w Krakowie. Prokuratura zabiera głos

Za nietypowym wnioskiem stoi obywatel Polski na stałe przebywający w Londynie, który o podjętych działaniach prawnych otwarcie pisze w mediach społecznościowych. Pismo najpierw trafiło do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a stamtąd, zgodnie z procedurami, przekazano je do odpowiedniego wydziału zajmującego się głównym śledztwem. Wnioskodawca chce dokładnego prześwietlenia chwili, w której obezwładniono 24-letniego napastnika. Z relacji portalu TVP.Info wynika, że autor pisma zarzuca policjantowi oddanie strzałów do leżącego już na ziemi Michała O., który według niego w tym momencie nikomu już nie zagrażał.

„Wnoszę o zbadanie zarówno legalności użycia wobec niego broni palnej przez funkcjonariusza policji, jak i okoliczności jego późniejszej śmierci podczas hospitalizacji” - napisał w swoim zawiadomieniu cytowany przez Onet Polak mieszkający w Londynie.

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Śledczy potwierdzają, że otrzymali dokument i zgodnie ze standardową procedurą przy tego typu zgłoszeniach poddadzą go formalnej analizie. Taki krok nie oznacza jednak, że przeciwko funkcjonariuszowi od razu ruszy postępowanie, ponieważ prokuratura może odmówić wszczęcia śledztwa, uznając działania policjanta za w pełni legalne.

„Takie zawiadomienie rzeczywiście do nas wpłynęło i jak każdemu takiemu pismu nadamy bieg procesowy” - przekazał Onetowi prokurator Eryk Stasielak, naczelnik wydziału.

Prokurator podkreśla przy tym, że zanim pismo trafiło na biurko śledczych, organy ścigania nie miały żadnych podstaw do kwestionowania policyjnej akcji i badania jej z urzędu pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień.

„Nie widzieliśmy uzasadnionego podejrzenia przestępstwa w działaniach policji” - zaznaczył w rozmowie z Onetem prokurator Stasielak.

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Działania Polaka z Londynu ostro skrytykowali eksperci z zakresu taktyki i szkolenia służb mundurowych. Specjaliści podkreślają, że w tak dynamicznej sytuacji, gdy życie dziesiątek przechodniów było bezpośrednio zagrożone, mundurowi musieli działać błyskawicznie i bez wahania.

„Tu nie było żadnego przekroczenia uprawnień przez policjanta, on działał w ramach ustawowych uprawnień. Mamy do czynienia z bohaterami” - skomentował ostro w rozmowie z Onetem Dariusz Tomysek, emerytowany policjant oraz instruktor strzelectwa.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Przebieg tragicznych wydarzeń

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę po południu, gdy zamaskowany 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych ludzi, wywołując masową panikę. Bilans krwawego ataku w sercu miasta to 6 ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych osób. Po zdarzeniu w jednym z domów w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto zwłoki trzech osób z najbliższej rodziny sprawcy.

Dalszej rzezi w stolicy Małopolski zapobiegli starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański, którzy natychmiast dotarli na miejsce ataku. Policjanci wdali się w strzelaninę z napastnikiem i skutecznie go obezwładnili, ratując życie kolejnym osobom. W trakcie wymiany ognia obaj mundurowi zostali ciężko ranni i obecnie wracają do zdrowia. Postrzelonego 24-latka przewieziono do szpitala, gdzie zmarł w poniedziałek nad ranem.