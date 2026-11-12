Tak wygląda grób pani Doroty, którą zastrzelił zamachowiec w Krakowie. Jej siostra napisała rozdzierające serce słowa

Martyna Urban
Martyna Urban
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-12 19:49

Jeszcze kilka dni temu troszczyła się o swoją 80-letnią mamę, pilnowała jej leków i dbała o to, by nigdy nie czuła się samotna. Dziś pozostały po niej wspomnienia i niewyobrażalny ból najbliższych. 61-letnia Dorota Baran zginęła 7 listopada od kul zamachowca na Rynku Głównym w Krakowie. W czwartek, 12 listopada, rodzina i przyjaciele odprowadzili ją w ostatnią drogę. Podczas pogrzebu padły poruszające słowa o miłości, cierpieniu i prawdzie, do której bliscy ofiar mają prawo. Zobaczcie zdjęcia miejsca spoczynku pani Doroty.

Tak wygląda grób pani Doroty, ofiary zamachu w Krakowie. 61-latkę pożegnano w rodzinnych stronach

Miała przed sobą kolejne dni, zwyczajne obowiązki i chwile spędzane z najbliższymi. Wszystko przekreśliła sobota, 7 listopada. To właśnie wtedy 61-letnia Dorota Baran znalazła się wśród osób zaatakowanych przez uzbrojonego zamachowca na krakowskim Rynku Głównym. Kobieta zginęła od postrzału. Jej śmierć pozostawiła pustkę, której – jak wynika ze słów rodziny – nic nie będzie w stanie wypełnić.

W czwartek, 12 listopada, odbył się pogrzeb 61-latki. Ostatnie pożegnanie zorganizowano w jej rodzinnej Zielonce. Choć od wielu lat pani Dorota mieszkała wraz z matką na krakowskim Bieżanowie, bliscy zdecydowali, że spocznie w rodzinnych stronach.

Żałobnicy zaczęli gromadzić się przed kościołem jeszcze przed południem. O godzinie 12.30 odmówiono różaniec, a pół godziny później rozpoczęła się msza pogrzebowa. W ostatniej drodze towarzyszyli kobiecie krewni, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy miejscowości.

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„Dla nas była kimś niezastąpionym”. Poruszające pożegnanie siostry pani Doroty

Za informacją o kolejnej ofierze krakowskiego zamachu kryje się historia kobiety, która swoje życie w ogromnej mierze poświęciła najbliższym. Pani Dorota opiekowała się schorowaną, 80-letnią matką. Troszczyła się o jej codzienne potrzeby, przypominała o lekach i dbała o drobne gesty, które dla starszej kobiety miały ogromne znaczenie.

O tym, jak ważną rolę odgrywała w rodzinie, opowiedziała jej siostra Joanna. W poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych wspominała zwyczajne czynności, których pani Dorota już nigdy nie wykona.

– Teraz już nie przypomni mamie o lekach. Nie zadba o to, by kawa nie wystygła – napisała siostra zamordowanej kobiety.

W swoim pożegnaniu pani Joanna podkreśliła, że siostra nie zabiegała o rozgłos i nie dokonywała rzeczy, o których mówi cały świat. Jej wyjątkowość kryła się w codziennej trosce, obecności i oddaniu rodzinie.

– Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym – napisała.

Siostra zaapelowała również, aby pamięć o 61-latce nie zniknęła wraz z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi zamachu. Za każdą ofiarą tragedii stoją bowiem bliscy, dla których śmierć ukochanej osoby oznacza utratę części własnego świata.

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Poruszające słowa księdza na pogrzebie pani Doroty. „Najbliżsi mają do niej prawo”

Podczas czwartkowych uroczystości pogrzebowych duchowny wielokrotnie nawiązywał do tragedii, która pięć dni wcześniej rozegrała się w centrum Krakowa.

W swojej homilii mówił o życiu przerwanym nagle, o cierpieniu rodzin i pytaniach, na które wciąż brakuje odpowiedzi. Podkreślał, że najbliżsi zamordowanych mają prawo do rozpaczy, bólu i poczucia niesprawiedliwości.

Kapłan wskazał trzy wartości, które powinny towarzyszyć przeżywaniu tragedii: ciszę, miłość i prawdę. Zwrócił też uwagę na potrzebę dokładnego wyjaśnienia okoliczności zamachu.

– Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo – mówił duchowny.

Zaznaczył, że chodzi o prawdę wolną od politycznych sporów, emocjonalnych interpretacji i prób wykorzystywania tragedii do własnych celów.

– Taką prawdę nieinterpretowaną, niewykorzystywaną, niesprzedawaną i niekupowaną. Tylko taką prawdę, która będzie możliwie najbliższa rzeczywistości. Na takiej prawdzie można budować przyszłość, dalsze życie i nadzieję – zakończył homilię.

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Pani Dorota była jedną z sześciu ofiar zamachowca w Krakowie

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15. Uzbrojony 24-letni Michał O. wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wśród ofiar była właśnie 61-letnia Dorota Baran.

Napastnika powstrzymali policjanci, którzy podjęli interwencję mimo bezpośredniego zagrożenia życia. Mężczyzna został ciężko ranny i zmarł później w szpitalu.

Śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. Badany jest również wątek śmierci rodziców i siostry zamachowca, których ciała odnaleziono w rodzinnym domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Ostatnie pożegnanie pani Doroty. Pozostały wspomnienia i ogromna pustka

Pogrzeb 61-latki był dla najbliższych momentem szczególnie bolesnym. Zaledwie kilka dni wcześniej pani Dorota żyła swoim codziennym rytmem, troszcząc się o rodzinę. Jej bliscy nie mogli przypuszczać, że 7 listopada pożegnają ją po raz ostatni.

Dziś wspomnienia o niej nabierają szczególnego znaczenia. Przypominają o człowieku, którego obecność była częścią codzienności, a którego zabrakło w sposób nagły i brutalny.

Pani Dorota spoczęła w rodzinnych stronach. Zdjęcia jej grobu prezentujemy w naszej galerii.

Grób pani Doroty w kwiatach na cmentarzu o zachodzie słońca. Na wstawce jej czarno-białe zdjęcie. Czytaj na Eska Kraków.
Galeria zdjęć 18
 

ROLKI

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