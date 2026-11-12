Tak wygląda grób pani Doroty, ofiary zamachu w Krakowie. 61-latkę pożegnano w rodzinnych stronach

Miała przed sobą kolejne dni, zwyczajne obowiązki i chwile spędzane z najbliższymi. Wszystko przekreśliła sobota, 7 listopada. To właśnie wtedy 61-letnia Dorota Baran znalazła się wśród osób zaatakowanych przez uzbrojonego zamachowca na krakowskim Rynku Głównym. Kobieta zginęła od postrzału. Jej śmierć pozostawiła pustkę, której – jak wynika ze słów rodziny – nic nie będzie w stanie wypełnić.

W czwartek, 12 listopada, odbył się pogrzeb 61-latki. Ostatnie pożegnanie zorganizowano w jej rodzinnej Zielonce. Choć od wielu lat pani Dorota mieszkała wraz z matką na krakowskim Bieżanowie, bliscy zdecydowali, że spocznie w rodzinnych stronach.

Żałobnicy zaczęli gromadzić się przed kościołem jeszcze przed południem. O godzinie 12.30 odmówiono różaniec, a pół godziny później rozpoczęła się msza pogrzebowa. W ostatniej drodze towarzyszyli kobiecie krewni, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy miejscowości.

„Dla nas była kimś niezastąpionym”. Poruszające pożegnanie siostry pani Doroty

Za informacją o kolejnej ofierze krakowskiego zamachu kryje się historia kobiety, która swoje życie w ogromnej mierze poświęciła najbliższym. Pani Dorota opiekowała się schorowaną, 80-letnią matką. Troszczyła się o jej codzienne potrzeby, przypominała o lekach i dbała o drobne gesty, które dla starszej kobiety miały ogromne znaczenie.

O tym, jak ważną rolę odgrywała w rodzinie, opowiedziała jej siostra Joanna. W poruszającym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych wspominała zwyczajne czynności, których pani Dorota już nigdy nie wykona.

– Teraz już nie przypomni mamie o lekach. Nie zadba o to, by kawa nie wystygła – napisała siostra zamordowanej kobiety.

W swoim pożegnaniu pani Joanna podkreśliła, że siostra nie zabiegała o rozgłos i nie dokonywała rzeczy, o których mówi cały świat. Jej wyjątkowość kryła się w codziennej trosce, obecności i oddaniu rodzinie.

– Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym – napisała.

Siostra zaapelowała również, aby pamięć o 61-latce nie zniknęła wraz z kolejnymi doniesieniami dotyczącymi zamachu. Za każdą ofiarą tragedii stoją bowiem bliscy, dla których śmierć ukochanej osoby oznacza utratę części własnego świata.

Poruszające słowa księdza na pogrzebie pani Doroty. „Najbliżsi mają do niej prawo”

Podczas czwartkowych uroczystości pogrzebowych duchowny wielokrotnie nawiązywał do tragedii, która pięć dni wcześniej rozegrała się w centrum Krakowa.

W swojej homilii mówił o życiu przerwanym nagle, o cierpieniu rodzin i pytaniach, na które wciąż brakuje odpowiedzi. Podkreślał, że najbliżsi zamordowanych mają prawo do rozpaczy, bólu i poczucia niesprawiedliwości.

Kapłan wskazał trzy wartości, które powinny towarzyszyć przeżywaniu tragedii: ciszę, miłość i prawdę. Zwrócił też uwagę na potrzebę dokładnego wyjaśnienia okoliczności zamachu.

– Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo – mówił duchowny.

Zaznaczył, że chodzi o prawdę wolną od politycznych sporów, emocjonalnych interpretacji i prób wykorzystywania tragedii do własnych celów.

– Taką prawdę nieinterpretowaną, niewykorzystywaną, niesprzedawaną i niekupowaną. Tylko taką prawdę, która będzie możliwie najbliższa rzeczywistości. Na takiej prawdzie można budować przyszłość, dalsze życie i nadzieję – zakończył homilię.

Pani Dorota była jedną z sześciu ofiar zamachowca w Krakowie

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, około godziny 15. Uzbrojony 24-letni Michał O. wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do znajdujących się tam ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych. Wśród ofiar była właśnie 61-letnia Dorota Baran.

Napastnika powstrzymali policjanci, którzy podjęli interwencję mimo bezpośredniego zagrożenia życia. Mężczyzna został ciężko ranny i zmarł później w szpitalu.

Śledczy nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tragedii. Badany jest również wątek śmierci rodziców i siostry zamachowca, których ciała odnaleziono w rodzinnym domu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostatnie pożegnanie pani Doroty. Pozostały wspomnienia i ogromna pustka

Pogrzeb 61-latki był dla najbliższych momentem szczególnie bolesnym. Zaledwie kilka dni wcześniej pani Dorota żyła swoim codziennym rytmem, troszcząc się o rodzinę. Jej bliscy nie mogli przypuszczać, że 7 listopada pożegnają ją po raz ostatni.

Dziś wspomnienia o niej nabierają szczególnego znaczenia. Przypominają o człowieku, którego obecność była częścią codzienności, a którego zabrakło w sposób nagły i brutalny.

Pani Dorota spoczęła w rodzinnych stronach. Zdjęcia jej grobu prezentujemy w naszej galerii.