Złocień uszył ponad 400 poszewek dla małych pacjentów

Akcja "Uszyj Jasia" organizowana jest w całej Polsce. Od 2012 roku, dzięki zaangażowaniu tysięcy osób, uszyto i przekazano do ponad 150 szpitali, hospicjów i domów dziecka ponad 21 tysięcy poszewek. Bajecznie kolorowe poszewki nie tylko rozświetlają kolorami szpitalne sale – działają również terapeutycznie i pomagają w procesie leczenia dzieci.

Sobotnie szycie odbyło się przy parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy ul. Agatowej. Było wspólną inicjatywą mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji zrzeszonych w Klastrze Rybitwy. Na chętnych czekało 40 stanowisk z maszynami do szycia, a także setki metrów kolorowych materiałów.

Krakowianie ochoczo chwycili za nici, niezależnie od płci, wieku i umiejętności. Niektórzy po raz pierwszy, inni po latach przypomnieli wspólne szycie z mamą czy babcią i domowe krawieckie poprawki.

- Chce się, żeby zrobić to jak najlepiej w końcu to dla osób, które będą tego potrzebowały najbardziej czyli dla naszych kochanych dzieci. Nie wiadomo czyje, kiedy i jak będzie potrzebowało takiej poduszki do której będzie mógł się wypłakać czy w końcu ucieszyć i usnąć z uśmiechem na twarzy, bo się skończy walka- mówił Sylwester Adamski.

- Uważam, że to rewelacyjna inicjatywa i z ogromną radością tu przyszliśmy ale też można spotkać się z sąsiadami, poznać nowych ludzi. Poza tym są tutaj wolontariusz, którzy co chwilę pochodzą instruują więc każdy sobie poradzi bez problemu- dodała Justyna Guzik.

Oprócz maszyn do szycia na najmłodszych czekała cała moc atrakcji: kurtyny wodne, wodna strefa zabaw, malowanie twarzy czy dmuchańce. Największą popularnością cieszyły się oczywiście zabawy w wodzie, bo termometry wskazywały grubo powyżej 30 stopni.

- Tu jest naprawdę gorąca atmosfera, nie tylko od słońca ale od ludzkich serc. Ludzie przyszli w taki upał całymi rodzinami, co jest absolutnie wzruszające. Zamiast wylegiwania się na plaży przyszli do nas, żeby dać coś od siebie i uszyć ten kawałek poszewki dla dzieciaków- cieszyła się Karina Grygierek- organizatorka akcji " Uszyj Jasia"

Jak podają organizatorzy w sumie na Złocieniu uszyto ponad 400 poszewek. Wkrótce trafią na oddziały dziecięce Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego. Patronem akcji było Radio Eska