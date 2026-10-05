Wracał ze Święta Wojska Polskiego. Samochód uderzył w jego motocykl. Krzysztof przeżył, teraz walczy o sprawność

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-10-05 8:32

Krzysztof Łętowski z Małopolski, służący w polskim wojsku oraz ochotniczej straży pożarnej, brał udział w tragicznym wypadku drogowym. Jadący jednośladem mężczyzna został z impetem uderzony przez auto osobowe w dniu Święta Wojska Polskiego. Mężczyzna przetrwał najgorsze chwile i wybudził się ze śpiączki, jednak teraz potrzebuje wsparcia w trudnej i kosztownej drodze do odzyskania utraconej sprawności fizycznej.

  • Żołnierz jadący jednośladem ucierpiał w wyniku zderzenia z autem po zakończeniu wojskowych uroczystości.
  • Medycy musieli zaintubować poszkodowanego i utrzymywać go w farmakologicznym śnie ze względu na niezwykle ciężkie i rozległe urazy wielonarządowe.
  • Pacjent odzyskał przytomność, jednak jego powrót do pełnej sprawności wymaga sfinansowania bardzo drogich ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Wypadek Krzysztofa Łętowskiego. Strażak OSP z Białki Tatrzańskiej w szpitalu

Krzysztof Łętowski przez większość dorosłego życia skupiał się na bezinteresownym wspieraniu ludzi znajdujących się w kryzysowych sytuacjach. Mężczyzna łączył obowiązki zawodowego żołnierza polskiej armii z aktywną działalnością w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Białce Tatrzańskiej. Na co dzień dbał o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, niejednokrotnie narażając podczas ryzykownych akcji ratowniczych swoje własne życie. Paradoksalnie, w trakcie świątecznych obchodów Dnia Wojska Polskiego, ten oddany mundurowy uległ poważnemu wypadkowi i sam zaczął wymagać pilnego ratunku.

Zderzenie w Gronkowie. Kierowca auta wymusił pierwszeństwo na motocyklu

Dramatyczne sceny rozegrały się na drogach podhalańskiej wsi Gronków, kiedy strażak wracał z oficjalnych uroczystości. Wojskowy przemieszczał się zgodnie z przepisami na swoim motocyklu, jednak nagle kierujący samochodem osobowym wykonał nieprawidłowy manewr skrętu w lewo, całkowicie zajeżdżając mu drogę. Ogromna siła uderzenia sprawiła, że funkcjonariusz doznał niezwykle dotkliwych i rozległych obrażeń całego ciała. Na miejscu zdarzenia natychmiast interweniowały służby, a helikopter należący do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego niezwłocznie przetransportował rannego do specjalistycznej placówki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Dramatyczna walka o życie żołnierza. Obrażenia głowy i śpiączka

Personel medyczny natychmiast rozpoczął wyczerpującą batalię o uratowanie pacjenta z tak krytycznego stanu. U mężczyzny zdiagnozowano mnóstwo skomplikowanych urazów, obejmujących między innymi krwiaki i obrzęk mózgu, uszkodzenia czaszki, stłuczone płuca oraz połamane kości kończyn dolnych i panewki barkowej. Z uwagi na tragiczny stan, poszkodowany został wprowadzony w stan głębokiego snu farmakologicznego i zaintubowany. Po kilku tygodniach nerwowego oczekiwania rodzina usłyszała dobre wieści, ponieważ żołnierz otworzył oczy i zaczął właściwie reagować na zewnętrzne bodźce, co stanowiło ogromny przełom w szpitalnej terapii.

Rehabilitacja po wypadku. Zbiórka pieniędzy dla Krzysztofa Łętowskiego

Obecnie największym wyzwaniem dla powracającego do zdrowia Krzysztofa Łętowskiego jest rozpoczęcie specjalistycznego leczenia i wdrożenie intensywnej terapii ruchowej oraz neurologicznej. Z uwagi na fakt, że medyczne rachunki zdecydowanie przekraczają skromny budżet najbliższej rodziny, znajomi ze służby postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Przyjaciele zainicjowali w sieci oficjalną zbiórkę funduszy, aby pomóc koledze opłacić niezbędne świadczenia. Osoby pragnące wesprzeć zranionego strażaka w walce o sprawność, mogą przekazywać darowizny pod dedykowanym adresem: https://pomagam.pl/krzysiekletowski.

Grób strażaka, który zginął w tragicznym wypadku w Biskupicach 

ROLKI