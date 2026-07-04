Żołnierz wpadł w szał po pijanemu. Zdemolował radiowozy i drzwi komisariatu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-04 12:01

Szokujące zdarzenie w Tymbarku. Nocny incydent zakończył się zatrzymaniem pijanego żołnierza zawodowego z batalionu Strzelców Podhalańskich. 20-latek wyładował swoją agresję na zaparkowanych samochodach, w tym policyjnych, a także uszkodził wejście do lokalnego komisariatu. Limanowscy funkcjonariusze potwierdzają, że wandal przebywa w policyjnym areszcie.

Srebrny radiowóz z napisem Policja zaparkowany przed budynkiem. O ataku na policjantów przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Nocny wandalizm w Tymbarku. Zdemolowane radiowozy i drzwi od komisariatu

Z relacji przekazanej przez limanowską policję dowiadujemy się, że do zdarzenia doszło około godziny 3:50 nad ranem w miejscowości Tymbark. 20-letni żołnierz zawodowy z batalionu Strzelców Podhalańskich postanowił wyładować agresję na cudzym mieniu. Mężczyzna uszkodził łącznie cztery pojazdy, w tym dwa policyjne radiowozy oraz dwa prywatne auta. Sprawca zniszczył także drzwi wejściowe miejscowego komisariatu. Badanie alkomatem nie pozostawiło złudzeń, wykazując 1,5 promila alkoholu w organizmie młodego mundurowego.

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Konsekwencje dla pijanego żołnierza

Funkcjonariusze policji musieli błyskawicznie zareagować na agresywne zachowanie mężczyzny. Jak informowano wcześniej, 20-latek bez wahania wskakiwał na zaparkowane auta, a jego szał objawiał się też rzucaniem koszem na śmieci. Poza tym głównym celem ataku był lokalny posterunek. O skandalu z udziałem żołnierza powiadomiono już Żandarmerię Wojskową. Obecnie trwają czynności zmierzające do dokładnego określenia skali zniszczeń i kosztów, jakie pociągnie za sobą naprawa uszkodzonego mienia. Wandal nie uniknie konsekwencji swojego wybryku.

20-latek został osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu ustalenie pełnego zakresu uszkodzeń oraz wysokości powstałych strat. Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem - informuje limanowska policja.

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