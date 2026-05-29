Ciało 12-letniej Eli znalezione w Lesie Wolskim. Kuratorium zleciło pilną kontrolę w szkole zmarłej uczennicy

Zwłoki zaginionej nastolatki odkryto w sobotę 23 maja na zalesionym terenie, po trwających dwie doby poszukiwaniach.

Zarządzenie kontroli w krakowskiej Szkole Podstawowej nr 31 przez małopolskiego kuratora oświaty miało miejsce w piątek. Celem tej wizytacji jest szczegółowa weryfikacja procedur kryzysowych wdrożonych przez szkolnych pedagogów.

Śmierć 12-letniej Eli z Krakowa. Finał poszukiwań w Lesie Wolskim i reakcja kuratorium

Koszmar rozpoczął się w ubiegły czwartek, gdy mieszkająca w stolicy Małopolski nastolatka nie zjawiła się w domu po popołudniowym spotkaniu w gronie rówieśników. Służby błyskawicznie zainicjowały szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Do działań wykorzystano między innymi zaawansowane drony oraz policyjne psy wyszkolone do tropienia ludzi. Niestety, w sobotę 23 maja, w bardzo trudnym i niedostępnym rejonie Lasu Wolskiego, ratownicy natrafili na martwą 12-latkę.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31, w której na co dzień uczyła się zmarła dziewczynka, opublikowała w swoich mediach społecznościowych krótki, ale niezwykle emocjonalny wpis pożegnalny.

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Eli, jednej z naszych uczennic. To niezwykle trudny moment dla naszej szkoły”

W związku z dramatycznym finałem poszukiwań do akcji szybko wkroczyły władze edukacyjne. Z informacji podanych przez portal Wirtualna Polska wynika, że w piątkowy poranek progi placówki przekroczyli wizytatorzy z ramienia małopolskiego kuratorium. Ich kluczowym zadaniem jest wnikliwe skontrolowanie sposobów reagowania na szkolne sytuacje kryzysowe. Urzędnicy skrupulatnie weryfikują, czy zatrudnieni nauczyciele odpowiednio wcześnie identyfikowali jakiekolwiek niepokojące sygnały w zachowaniu 12-latki oraz czy zaoferowano dziecku niezbędną, specjalistyczną pomoc psychologiczną.

Ważne telefony zaufania. Gdzie zadzwonić w przypadku kryzysu psychicznego?

Jeżeli zmagasz się z trudnościami emocjonalnymi, doświadczasz poważnego kryzysu lub borykasz się z niebezpiecznymi myślami samobójczymi, powinieneś bezzwłocznie skontaktować się z dyżurującymi psychologami i certyfikowanymi specjalistami. Dostępne są następujące bezpłatne formy profesjonalnego wsparcia:

116 111 – anonimowa linia pomocy dedykowana wyłącznie najmłodszym i nastolatkom.

116 123 – ogólnopolski numer przeznaczony dla pełnoletnich osób znajdujących się w kryzysie.

800 12 12 12 – darmowy kanał kontaktowy prowadzony przez biuro Rzecznika Praw Dziecka.

800 108 108 – infolinia stworzona z myślą o ludziach, którzy przeżywają ciężką żałobę po stracie bliskich.

800 111 123 – specjalny numer fundacji Tumbo Pomaga, ukierunkowany na wsparcie osieroconej młodzieży.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony pokonackryzys.pl, gdzie zgromadzono bogatą bazę wiedzy dla osób zmagających się z załamaniem nerwowym.

W razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nie wahaj się ani chwili i natychmiast zadzwoń pod uniwersalny numer alarmowy 112.

Poruszający widok na skwerze przed szkołą, do której chodziła Ela

13

Sonda Czy depresja to problem, z którym walczy się w Polsce w odpowiedni sposób? Tak, takie osoby mogą liczyć na odpowiednią pomoc Nie, pomoc dla osób dotkniętych depresją jest niewystarczająca Pomoc jest odpowiednia, ale brakuje zrozumienia, że depresja to choroba, a nie chwilowy stan przygnębienia