1000 osób ruszyło w Tatry i zrobiło coś niezwykłego! Tyle śmieci zniknęło ze szlaków

Przez dwa dni, 28 i 29 sierpnia, Zakopane żyło ekologią. Sercem wydarzenia była Górna Rówień Krupowa, skąd dokładnie tysiąc wolontariuszy wyruszyło na tatrzańskie szlaki.

Tym razem z gór zniesiono nieco ponad 200 kilogramów śmieci. To wynik, który najlepiej pokazuje, jak wiele zmieniło się przez ostatnie 15 lat.

Kiedyś tony śmieci, dziś ponad siedem razy mniej

Jubileuszowa edycja Czystych Tatr była okazją nie tylko do wspólnego działania, ale również do podsumowania historii całego projektu. Przez poprzednie 14 edycji w akcji uczestniczyło aż 43 374 wolontariuszy, którzy z tatrzańskich szlaków znieśli łącznie 7800 kilogramów śmieci.

Tegoroczna odsłona wydarzenia miała wyjątkowy charakter. Liczbę uczestników ograniczono do dokładnie tysiąca osób – tyle samo, ile wzięło udział w pierwszej edycji akcji w 2012 roku.

Efekt? Ilość śmieci pozostawianych przez turystów na szlakach jest dziś ponad siedmiokrotnie mniejsza niż na początku projektu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe 15. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska

– Piętnaście lat temu zaczynaliśmy z poczuciem wstydu i niezgody na to, jak traktujemy Tatry – nasz narodowy skarb. Dziś ten wstyd ustąpił miejsca dumie. Przeszliśmy długą drogę od wielkiego sprzątania do momentu, w którym szlaki są nieporównywalnie czystsze, a nasza misja zyskała zupełnie nowy wymiar – podkreślił Rafał Sonik, pomysłodawca i ambasador wydarzenia.

Jak zaznaczył, dziś największym wyzwaniem jest przede wszystkim edukacja kolejnych pokoleń i budowanie trwałych, proekologicznych nawyków.

Znani ambasadorzy ruszyli dla Tatr

W Zakopanem pojawili się również znani przyjaciele projektu ze świata sportu, kultury i mediów.

Wśród ambasadorów akcji znaleźli się m.in. Robert Korzeniowski, Mateusz Ligocki, Jan Mela oraz Aleksandra Kutz. W działania angażowali się także influencerzy, którzy pomagali dotrzeć z ekologicznym przekazem przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

– Dbanie o góry to nie sprint, lecz prawdziwy maraton oparty na fundamentalnych wartościach: dyscyplinie, szacunku do środowiska i pracy zespołowej. Dzisiejszy symboliczny tysiąc wolontariuszy to liderzy zielonej zmiany, dający przykład milionom turystów – mówił Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador akcji.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe 15. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska

Ekologia, zabawa i Green Coin

Przez dwa dni na Górnej Równi Krupowej działało również Miasteczko Edukacyjne. Zarówno mieszkańcy Podhala, jak i turyści mogli uczestniczyć w warsztatach pokazujących, jak dawać ubraniom i przedmiotom drugie życie czy tworzyć ekologiczne kosmetyki.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także festiwalowa waluta Green Coin. Uczestnicy zdobywali ją m.in. w interaktywnych Quizomatach i na ścieżkach recyklingowych, a następnie wymieniali na atrakcyjne nagrody.

Nie zabrakło również aktywności sportowych. W strefie Yoga Tatry odbywały się zajęcia z jogi, pilatesu i stretchingu, a najmłodsi mogli sprawdzić się na Torze Wikinga

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe 15. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska

Sara James na wielkim finale

Kulminacyjnym momentem jubileuszowej edycji był sobotni koncert finałowy pod gołym niebem.

Jako pierwsza publiczność zobaczyła Basię Giewont, która połączyła nowoczesne muzyczne brzmienia z podhalańską wrażliwością. Gwiazdą wieczoru była natomiast Sara James – jedna z najpopularniejszych i najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia.

Jej występ był wyjątkowym podziękowaniem dla wolontariuszy, mieszkańców, turystów i wszystkich partnerów zaangażowanych w ochronę przyrody.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe 15. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska

Radio ESKA patronem medialnym Czystych Tatr

Jubileuszową, 15. edycję Czystych Tatr ekoMałopolska wspierało wielu partnerów i instytucji. Jednym z patronów medialnych wydarzenia było Radio ESKA, które razem z organizatorami promowało ideę troski o tatrzańską przyrodę i odpowiedzialnego korzystania z gór.

Partnerem tytularnym wydarzenia była EkoMałopolska. Akcję wspierały również m.in. Biedronka, Henkel, Coca-Cola, Grupa Ever, Gemini Holding, Rekopol oraz Radisson Blu.

Po 15 latach organizatorzy mogą powiedzieć jedno: Tatry są znacznie czystsze niż na początku tej ekologicznej drogi. Ale akcja się nie kończy. Teraz najważniejszym zadaniem jest to, aby kolejne pokolenia turystów wiedziały, że najpiękniejszą pamiątką z gór są wspomnienia i zdjęcia – a nie śmieci pozostawione na szlaku.

Gramy o czystą przyszłość!