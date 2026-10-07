14-latek zniknął w środku nocy. Policja ostrzega, że może prowadzić auto

Zaginięcie Kacpra Lipnickiego miało miejsce w nocy z 6 na 7 października. Około godziny 2:00 małoletni opuścił swój dom w Roczynach i zapadł się pod ziemię. Od tamtego momentu rodzina nie ma z nim żadnego kontaktu, a w akcję poszukiwawczą zaangażowano miejscowe jednostki policji.

W oficjalnym komunikacie śledczych znalazł się niezwykle alarmujący szczegół dotyczący okoliczności zniknięcia. Wszystko wskazuje na to, że Kacper może podróżować niebieskim pojazdem marki Renault Kadjar, którego tablice rejestracyjne zaczynają się od liter KWA.

– Potwierdzam, że 14-latek może poruszać się tym samochodem, może go prowadzić – przekazała nam policjantka z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ewentualność kierowania pojazdem przez nastolatka rodzi poważne obawy o bezpieczeństwo na drogach. Osoba w tym wieku za kierownicą stwarza śmiertelne ryzyko zarówno dla siebie, jak i dla innych uczestników ruchu. Sytuację pogarsza fakt nocnego zaginięcia i całkowity brak wiedzy o aktualnym położeniu chłopaka. Mundurowi powstrzymują się od komentarzy na temat źródła pochodzenia auta i dowodów potwierdzających, że to zaginiony nim kieruje. Sprawą zajmują się specjaliści z wydziału kryminalnego.

Poszukiwany mierzy mniej więcej 180 centymetrów, jest szczupły, ma brązowe oczy oraz włosy w odcieniu ciemnego blondu. W momencie opuszczania domu miał na sobie czarne spodnie z ortalionu, bluzę z kapturem marki 4F w barwach khaki oraz charakterystyczne, biało-niebieskie obuwie sportowe Nike Jordan.

Funkcjonariusze apelują o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich sygnałów dotyczących miejsca pobytu nastolatka lub lokalizacji niebieskiego Renault Kadjar. Wszelkie informacje należy kierować do dyżurnego andrychowskiego komisariatu, dzwoniąc na numer 47 83 27 400. Można również korzystać z ogólnopolskiego telefonu alarmowego 112.