16 osób nadal w szpitalach po ataku w Krakowie. Wojewoda o stanie poszkodowanych

Wojewoda małopolski o aktualnym stanie poszkodowanych w wyniku sobotniego ataku na krakowskim Rynku mówił w Polsat News. - W tym momencie 16 osób pozostaje w szpitalach. O 14 możemy powiedzieć, że są w stanie stabilnym. W stanie wciąż ciężkim, choć znacząco lepszym niż kilka-kilkanaście godzin temu, pozostaje jeden z policjantów. Jedyną osobą, która jest w stanie bardzo ciężkim, wręcz w stanie krytycznym, pozostaje sprawca zamachu – powiedział Klęczar.

Pytany o bezpieczeństwo mieszkańców miast w woj. małopolskim, zwrócił uwagę na bardzo szybkie działanie wszystkich służb po oddaniu pierwszych strzałów przez 24-letniego sprawcę ataku oraz jego błyskawiczne ujęcie. Dlatego – w ocenie wojewody – należy ostrożnie podchodzić do masowego zamykania przestrzeni miejskich, w których gromadzą się ludzie.

- Musimy dbać o bezpieczeństwo i o to będziemy się troszczyć, ale nie możemy tego sprowadzać tylko i wyłącznie do mechanicznych szykan, czy też ograniczenia ruchu. Bo tych zagrożeń jest znacznie więcej – tłumaczył.

Klęczar podkreślił, że zamachowiec, pozbawiając życia w sumie dziewięć osób, dokonał niewyobrażalnego zła, ale – jak mówił – trzeba szukać dobra. – Przejawem dobra jest tutaj reakcja społeczna. Blisko 40 telefonów do dyspozytorni medycznej, znacznie więcej do centrum powiadamiania ratunkowego. Błyskawiczna reakcja służb, ale też znakomita postawa będących na miejscu świadków. Ruszyli, by nieść pomoc, ratując życie – zaznaczył.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec. W mieszkaniu rodziny zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

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