19-letnia Magda bała się byłego chłopaka. Zginęła pod własnym domem

Zabójstwo 19-letniej Magdy w Mszanie Górnej. Relacja matki Kacpra W.

Młodzi ludzie zaczęli się spotykać jeszcze w czasach szkolnych, a ich relacja trwała równe trzy lata. Z perspektywy matki napastnika, Marty W., która wypowiedziała się dla "Super Expressu", nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. „Byli parą od trzech lat” – zaznaczyła rozmówczyni gazety. „Gotowali, grali w gry, Kacper na komputerze, a Magda na telefonie. Ale w maju tego roku się rozstali. Nie wiem dlaczego, syn nie mówił na ten temat. W ogóle na temat rozstania raczej milczał, ale bardzo chciał odzyskać Magdę. To był dla niego szok, bo myślał, że zawsze będą już razem. Wymyślił, że będzie ją przepraszał, kupował kwiaty” – relacjonuje matka. Z jej słów wynika, że chłopak nie potrafił pogodzić się z zakończeniem związku.

W poniedziałek 15 czerwca w godzinach wieczornych 19-latek opuścił swoje miejsce zamieszkania, nie dzieląc się z nikim swoimi zamiarami. „Nie mówił, gdzie idzie, a ja też się nie pytałam, bo to przecież dorosły człowiek” – wyjaśnia na łamach gazety Marta W. Szybko wyszło na jaw, że chłopak poszedł prosto pod posesję byłej partnerki, ponieważ doskonale orientował się w jej grafiku i wiedział, kiedy kończy zmianę w pracy. Odległość między ich miejscami zamieszkania wynosiła zaledwie kilka kilometrów.

Budynek, w którym mieszkała ofiara, znajduje się na odludziu, co sprawiło, że sprawca mógł niepostrzeżenie czekać na jej powrót. Nastolatek ukrył się i obserwował teren. Kiedy Magdalena zaparkowała auto na podwórzu i opuściła pojazd, ruszył w jej stronę. Funkcjonariusze ustalili, że wywiązała się awantura, a w jej trakcie chłopak rzucił się na 19-latkę. Według nieoficjalnych doniesień "Super Expressu", narzędziem zbrodni był nóż. Dziewczyna zmarła z powodu odniesionych ran zaledwie parę kroków od progu własnego mieszkania. Zaraz po odebraniu jej życia, morderca zbiegł w stronę okolicznych terenów leśnych.

Ciało 19-latka w lesie. Przyjaciółki ofiary o nękaniu

Tego samego dnia przed północą, w okolicach godziny 23, mundurowi pojawili się w domu Marty W., aby powiadomić ją o rozpoczętej obławie za jej synem. We wtorkowy poranek potwierdził się jednak najgorszy możliwy scenariusz, a śledczy natrafili na zwłoki poszukiwanego w leśnej gęstwinie. 19-latek targnął się na własne życie.

„W pobliżu miejsca ujawnienia zwłok zabezpieczono również przedmiot mogący stanowić narzędzie wykorzystane do popełnienia przestępstwa” – przekazała w oficjalnym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, potwierdzając tym samym odnalezienie ważnego dowodu w tej sprawie.

Dziennikarka "Super Expressu" rozmawiała z bliskimi znajomymi zamordowanej, z których relacji wyłania się przerażający obraz sytuacji. Kobieta od dłuższego czasu była sparaliżowana lękiem przed eks-partnerem. „Magda się go bała” – wyznały jej przyjaciółki. Okazało się, że po zerwaniu chłopak regularnie prześladował 19-latkę. Wysyłał jej masę SMS-ów, nieustannie dzwonił, czekał na nią przed lokalem gastronomicznym, w którym była zatrudniona, a jednego dnia posunął się nawet do przebicia opony w jej aucie.

„W związku z zaistniałymi zdarzeniami prowadzone są dwa odrębne śledztwa: w sprawie zabójstwa 19-letniej kobiety oraz w sprawie samobójczej śmierci 19-letniego mężczyzny. Celem prowadzonych postępowań jest wszechstronne wyjaśnienie przebiegu zdarzeń oraz wszystkich towarzyszących im okoliczności” – podsumowali przedstawiciele organów ścigania, którzy teraz będą dokładnie analizować każdy element tej zbrodni.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

13