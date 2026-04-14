500 tysięcy złotych za zaledwie "dyszkę". Gracz z Krakowa rozbił bank w nowej grze

Wygrana w Lotto na krakowskim osiedlu. Pół miliona złotych za kupon

Pierwsza z dwóch głównych nagród w debiutującej ofercie LOTTO pod nazwą „Hello Zdrapka” została wydrapana w stolicy Małopolski. Niezwykle szczęśliwy traf miał miejsce w kolekturze zlokalizowanej pod adresem Osiedle Kombatantów 16A w Krakowie. Klient zapłacił za los dokładnie 10 złotych i błyskawicznie wzbogacił się o równe 500 tysięcy złotych. Sytuacja ta doskonale pokazuje, że nawet minimalne nakłady finansowe w grach losowych mogą zagwarantować potężny zastrzyk gotówki.

Loteria "Hello Zdrapka" od Totalizatora Sportowego. W puli miliony do zgarnięcia

Najświeższa gra przygotowana przez Totalizator Sportowy trafiła do kolektur 9 kwietnia 2026 roku. Organizator przygotował pulę wynoszącą 4 miliony pojedynczych losów, a cena każdej zdrapki to dokładnie 10 złotych. Środki zabezpieczone na wypłaty dla graczy robią ogromne wrażenie, ponieważ wynoszą dokładnie 23 920 000 złotych. Wśród najbardziej pożądanych zdrapek znajdują się oczywiście te gwarantujące najwyższe kwoty, czyli dwie wypłaty po 500 tysięcy złotych każda.

Skoro jeden ze zwycięskich losów został już sprzedany na terenie Krakowa, gracze w całej Polsce mają szansę na zdobycie drugiej z głównych nagród, która wciąż czeka w wybranym punkcie sprzedaży. Oprócz półmilionowych wypłat, w ofercie „Hello Zdrapka” ukryto wiele innych zyskownych trafień. Na uczestników loterii czeka chociażby 16 nagród opiewających na 10 tysięcy złotych oraz aż 1900 wypłat w wysokości 400 złotych.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.