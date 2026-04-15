87-latek z Kalisza nie poddaje się. Pan Józef po raz trzeci przystąpi do matury

Ewa Ruszkiewicz
Jacek Chlewicki
2026-04-15 12:57

Matura 2026 roku zbliża się wielkimi krokami. Do pierwszych egzaminów pozostało już zaledwie kilka tygodni. 87-letni Józef Peruga z Kalisza zapowiada swoje trzecie podejście do sprawdzianu dojrzałości, głęboko wierząc, że tym razem uda mu się osiągnąć sukces.

Najstarszy maturzysta zdaje egzamin
W maju do matury po raz kolejny przystąpi 87-letni Józef Peruga. W minionym roku senior otrzymał informację o niezdanym po raz drugi egzaminie dojrzałości. Zapowiadał wówczas koniec swojej edukacyjnej przygody, jednak postanowił zmienić swoją decyzję.

- Przystąpię do matury po raz trzeci i teraz mam nadzieję, że już ją zdam - mówi Super Expressowi Józef Peruga (87 l.) z Kalisza (woj. wielkopolskie). - To moje marzenie, nie poddam się - mówi senior.

Mężczyzna przyszedł na świat w 1939 roku, a jako małe dziecko, w dobie wojennej zawieruchy, trafił do niemieckiego obozu zlokalizowanego w Łodzi. Po ocaleniu osiedlił się na stałe w Kaliszu, gdzie z powodzeniem ukończył edukację na poziomie technikum. W swoim życiu zawodowym realizował się jako ślusarz, kierowca autobusów oraz pracownik zakładu produkującego dywany, jednak przez te wszystkie lata wciąż nie dawała mu spokoju kwestia braku świadectwa dojrzałości.

- Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało - mówi senior.

Przechodząc na emeryturę, kaliszanin postanowił zrealizować swoje wieloletnie aspiracje i dotychczas dwukrotnie zmierzył się z arkuszami maturalnymi. Za pierwszym razem wyzwanie okazało się zbyt wymagające ze względu na brak okularów przy jednoczesnej wadzie wzroku. Drugie podejście, choć przeprowadzone już w okularach i przy wydłużonym czasie pisania, ponownie przerosło możliwości 87-latka.

W nadchodzącej sesji egzaminacyjnej najstarszy polski maturzysta napisze testy w jednej z placówek edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego. Co ciekawe, przed samym sprawdzianem wiedzy gościnę zaoferował mu proboszcz miejscowej parafii.

- Jestem wzruszony, że tyle osób mi pomaga - dodaje senior i prosi o trzymanie za niego kciuków.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2026. Kiedy abiturienci napiszą testy?

Zgodnie z oficjalnym kalendarzem udostępnionym przez CKE, matura w 2026 roku wystartuje na początku maja. Tradycyjnie maraton egzaminacyjny zainauguruje sprawdzian pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, po którym przyjdzie czas na królową nauk – matematykę oraz nowożytny język obcy. W kolejnych kilkunastu dniach uczniowie przystąpią do testów z wybranych przedmiotów dodatkowych na szczeblu rozszerzonym. Sesja ustna zostanie zrealizowana również w maju, a jej dokładne terminy ustalą indywidualnie poszczególne szkoły. Ogłoszenie ostatecznych wyników zaplanowano na początek lipca.

