9-latka nie spanikowała. Dziewczynka uratowała życie 89-letniemu dziadkowi

9-latka zadzwoniła pod numer alarmowy 112

89-letni senior przewrócił się podczas chodzenia z balkonikiem

Senior w stanie przytomnym trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek (20.03) około godziny 12.30 w jednej z miejscowości w gminie Zator. Dzielnicowi z miejscowego komisariatu zostali pilnie wezwani do domu jednorodzinnego, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 9-letnią wnuczkę seniora. To właśnie ona zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej dziadek przewrócił się podczas poruszania się przy balkoniku. Dziewczynka dokładnie opisała sytuację oraz stan zdrowia 89-latka. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Monitorowali czynności życiowe mężczyzny aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie senior został przekazany ratownikom i przytomny trafił do szpitala na dalsze badania.

Wzorowa postawa dziecka

Zachowanie dziewczynki zasługuje na pochwałę. Mimo stresującej sytuacji zachowała zimną krew i prawidłowo wezwała pomoc. Dzięki jej reakcji senior szybko otrzymał niezbędne wsparcie medyczne.

Policja apeluje do rodziców

Funkcjonariusze przypominają, jak ważne jest uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa. Najmłodsi powinni wiedzieć:

kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy 112

jakie informacje przekazać operatorowi

jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

podstawy udzielania pierwszej pomocy

Odpowiednia wiedza i szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie w nagłych przypadkach.