9-latka nie spanikowała. Dziewczynka uratowała życie 89-letniemu dziadkowi

Jacek Chlewicki
2026-03-24 13:13

Dzięki szybkiej reakcji 9-letniej dziewczynki pomoc do 89-letniego seniora dotarła na czas. Dziecko nie spanikowało i prawidłowo powiadomiło służby ratunkowe, co pozwoliło uniknąć tragedii.

i

Autor: Policja Małopolska/ Materiały prasowe
  • 9-latka zadzwoniła pod numer alarmowy 112
  • 89-letni senior przewrócił się podczas chodzenia z balkonikiem
  • Senior w stanie przytomnym trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek (20.03) około godziny 12.30 w jednej z miejscowości w gminie Zator. Dzielnicowi z miejscowego komisariatu zostali pilnie wezwani do domu jednorodzinnego, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 9-letnią wnuczkę seniora. To właśnie ona zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej dziadek przewrócił się podczas poruszania się przy balkoniku. Dziewczynka dokładnie opisała sytuację oraz stan zdrowia 89-latka. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Monitorowali czynności życiowe mężczyzny aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie senior został przekazany ratownikom i przytomny trafił do szpitala na dalsze badania.

Wzorowa postawa dziecka

Zachowanie dziewczynki zasługuje na pochwałę. Mimo stresującej sytuacji zachowała zimną krew i prawidłowo wezwała pomoc. Dzięki jej reakcji senior szybko otrzymał niezbędne wsparcie medyczne.

Polecany artykuł:

Policja apeluje do rodziców

Funkcjonariusze przypominają, jak ważne jest uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa. Najmłodsi powinni wiedzieć:

  • kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy 112
  • jakie informacje przekazać operatorowi
  • jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
  • podstawy udzielania pierwszej pomocy

Odpowiednia wiedza i szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie w nagłych przypadkach.

kraków