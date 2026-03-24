9-latka nie spanikowała. Dziewczynka uratowała życie 89-letniemu dziadkowi

- 9-latka zadzwoniła pod numer alarmowy 112
- 89-letni senior przewrócił się podczas chodzenia z balkonikiem
- Senior w stanie przytomnym trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło w piątek (20.03) około godziny 12.30 w jednej z miejscowości w gminie Zator. Dzielnicowi z miejscowego komisariatu zostali pilnie wezwani do domu jednorodzinnego, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna.
Na miejscu funkcjonariusze zastali 9-letnią wnuczkę seniora. To właśnie ona zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i zgłosiła, że jej dziadek przewrócił się podczas poruszania się przy balkoniku. Dziewczynka dokładnie opisała sytuację oraz stan zdrowia 89-latka. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Monitorowali czynności życiowe mężczyzny aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie senior został przekazany ratownikom i przytomny trafił do szpitala na dalsze badania.
Wzorowa postawa dziecka
Zachowanie dziewczynki zasługuje na pochwałę. Mimo stresującej sytuacji zachowała zimną krew i prawidłowo wezwała pomoc. Dzięki jej reakcji senior szybko otrzymał niezbędne wsparcie medyczne.
Polecany artykuł:
Policja apeluje do rodziców
Funkcjonariusze przypominają, jak ważne jest uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa. Najmłodsi powinni wiedzieć:
- kiedy należy dzwonić pod numer alarmowy 112
- jakie informacje przekazać operatorowi
- jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia
- podstawy udzielania pierwszej pomocy
Odpowiednia wiedza i szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie w nagłych przypadkach.