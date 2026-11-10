Była wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie skazana. Była oskarżona o niehumanitarne uśmiercanie karpi

Wyrok dla byłej wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy wydał we wtorek orzeczenie dotyczące byłej wykładowczyni z krakowskiego Uniwersytetu Rolniczego. Sprawa ta od wielu miesięcy wywoływała silne poruszenie zarówno wśród studentów i kadry naukowej, jak i aktywistów walczących o prawa zwierząt.

Wymiar sprawiedliwości orzekł, że oskarżona jest winna niehumanitarnego zabijania karpi w trakcie prowadzonych zajęć ze studentami. Skazano ją na pół roku więzienia, zawieszając wykonanie tej kary na okres dwóch lat. Sama zainteresowana nie stawiła się na sali rozpraw podczas publikacji tego rozstrzygnięcia.

Poza wyrokiem w zawieszeniu, sąd nałożył na skazaną 5 tys. zł grzywny i zabronił jej na pięć lat prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem zwierząt. Dodatkowo była pracownica uczelni musi pokryć koszty sądowe oraz przekazać 10 tys. zł nawiązki dla organizacji chroniącej zwierzęta.

Fundacja Viva! ujawniła nagranie z uśmiercania karpi na zajęciach

O całym procederze zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy to do sieci trafił film zarejestrowany podczas praktycznych zajęć o chorobach ryb na weterynarii. Nagranie opublikowała Fundacja Viva!, która jednocześnie zdecydowała się powiadomić o sprawie prokuraturę.

Z ustaleń oskarżycieli wynika, że w trakcie studenckich ćwiczeń zabito 18 karpi bez ich uprzedniego ogłuszenia. Prokuratura zwróciła także uwagę na fakt, że żywe ryby wykorzystywano bez obowiązkowego zezwolenia wydawanego przez lokalną komisję etyczną zajmującą się doświadczeniami na zwierzętach.

Postępowanie to należało do jednych z pierwszych tego rodzaju procesów sądowych w naszym kraju. Śledczy zarzucali kobiecie nie tylko uśmiercanie ryb w sposób zadający im zbędne cierpienie i ból, ale również przechowywanie ich w nieodpowiednich warunkach.

Oskarżona o znęcanie się nad karpiami wykładowczyni nie przyznała się do winy

Oskarżona od samego początku działań przed sądem konsekwentnie odrzucała zarzuty. W swoich wyjaśnieniach podkreślała, że chorobami ryb zajmowała się zawodowo przez 45 lat i całkowicie wyklucza możliwość celowego zadawania cierpienia zwierzętom.

Kobieta tłumaczyła przed sądem, że zastosowana przez nią procedura opierała się na wiedzy przejętej od wybitnych specjalistów z zakresu ichtiologii. Według jej słów przecinanie rdzenia kręgowego bez wcześniejszego ogłuszania było najbardziej humanitarną metodą pozbawiania ryb życia.

Podczas rozpraw wykładowczyni dowodziła także, iż samo ogłuszanie karpi mogłoby przynieść im więcej cierpienia niż praktykowany przez nią sposób. Odnosząc się do zarzutów o złe warunki przetrzymywania ryb przed ćwiczeniami, zapewniała, że odzwierciedlały one naturalne środowisko oraz realia hodowlane tych zwierząt.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie badał sprawę uśmiercania ryb

W reakcji na publikację wstrząsającego filmu, władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zainicjowały wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Przeprowadzona kontrola nie wykazała jednak żadnych uchybień w działaniach wykładowczyni.

Skazana pracowała na krakowskiej uczelni nieprzerwanie od 1980 roku. Swoją karierę akademicką definitywnie zakończyła w 2025 roku.

Wydany we wtorek wyrok sądu jest nieprawomocny, co otwiera stronom drogę do złożenia apelacji. Zgodnie z polskimi przepisami za zabicie lub znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia, natomiast działanie ze szczególnym okrucieństwem jest zagrożone karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

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