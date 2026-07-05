Dewastacja grobu ukraińskiego pisarza w Krakowie. Policja szuka złodzieja płaskorzeźby

Zabrano rzeźbę artysty

Według informacji przekazanych przez rzecznika ukraińskiego MSZ Heorhija Tychyja, między sobotą a niedzielą 5 lipca doszło do uszkodzenia grobu Bohdana Łepkiego, zlokalizowanego na krakowskiej nekropolii. Z mogiły oderwano płaskorzeźbę ukazującą twarz literata, co dyplomacja Ukrainy wprost nazwała celowym uderzeniem w pamięć o zasłużonym twórcy.

Funkcjonariusze zabezpieczają dowody i sprawdzają tropy

Jak podała PAP małopolska policja, przyjęto już oficjalne zawiadomienie o zaborze części pomnika. Śledczy drobiazgowo badają miejsce przestępstwa i zabezpieczają wszelkie ślady, jednak przestrzegają przed przedwczesnym wskazywaniem na pobudki, jakimi kierował się sprawca. Stróże prawa zauważają przy okazji, że zabytkowe grobowce na tym cmentarzu coraz częściej kuszą rabusiów.

Sylwetka Bohdana Łepkiego

Bohdan Łepki, żyjący w latach 1872–1941, to ceniony twórca poezji, prozy oraz wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego dorobek naukowy i literacki jest ważnym elementem dziedzictwa ukraińskiej kultury, a Kraków przez lata stanowił kluczowy punkt na jego zawodowej i życiowej ścieżce.

Złodzieje niszczą starą nekropolię

Uruchomiony w 1803 roku Cmentarz Rakowicki to najstarsze i najbardziej rozpoznawalne miejsce pochówku w Krakowie, gdzie spoczywa wielu wybitnych naukowców, artystów, powstańców oraz weteranów wojennych. Z doniesień służb wynika jednak, że te zabytkowe mogiły coraz częściej stają się celem wandali i złodziei, którzy bezczeszczą miejsca wiecznego spoczynku.

Mundurowi liczą na pomoc świadków

Krakowscy policjanci zwracają się z prośbą o kontakt do każdego, kto może posiadać informacje ułatwiające namierzenie wandala odpowiedzialnego za uszkodzenie grobu Bohdana Łepkiego. Śledztwo traktowane jest ze szczególną uwagą, co wynika z wagi tego miejsca oraz samej postaci artysty w kontekście polsko-ukraińskiego dziedzictwa historycznego.

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