Kiedy można wejść na dziedziniec Pałacu Arcybiskupów Krakowskich? Godziny otwarcia i historia miejsca

Pałac przy ulicy Franciszkańskiej 3 to jeden z najważniejszych punktów na mapie Krakowa. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy to biskupi krakowscy zaczęli zamieszkiwać w tym miejscu, początkowo w drewnianej rezydencji. Obecny, charakterystyczny kształt nieregularnego czworoboku dziedziniec zyskał w XVII wieku. Współcześnie miejsce to łączy w sobie kilka ważnych ról, jest bowiem nie tylko domem metropolity krakowskiego, ale też siedzibą kurii, gdzie załatwia się urzędowe sprawy. Co ważne dla turystów i mieszkańców, brama pałacu jest otwarta codziennie, a wejście na teren dziedzińca jest darmowe.

Od XIV wieku potwierdzone są obecności biskupa krakowskiego w tym miejscu. Już w latach pontyfikatu biskupa Jana Radlicy, czyli 1382-1392, jest potwierdzona obecność biskupa w rezydencji drewnianej. Kształt kamienny otoczony murem ze skał za czasów naszego pierwszego polskiego kardynała, Zbigniewa Oleśnickiego. Przestrzeń obecny kształt pozyskała w XVII wieku, takiego nieregularnego czworoboku, za czasów biskupa Jana Gębickiego. Przestrzeń niezwykła, dlatego że jest otwarta 7 dni w tygodniu, w każdym dniu roku, po to żeby tutaj przyjść i zobaczyć wewnętrzne przestrzenie Pałacu Biskupiego - wyjaśnił ksiądz Rafał Wilkołek w rozmowie dla Radia ESKA.

Choć pałac kojarzy się głównie z duchowieństwem, w jego murach gościły także najważniejsze osoby w państwie. W XVII wieku mieszkali tu król Jan Kazimierz razem z żoną Ludwiką Marią. Do dziś dziedziniec pełni funkcję reprezentacyjną, goszcząc prezydentów oraz dyplomatów z całego świata.

Pamiątki po Janie Pawle II na Franciszkańskiej 3. Pierwszy pomnik papieża i kaplica święceń

Większość osób przychodzących na dziedziniec szuka śladów Karola Wojtyły. To właśnie tutaj, po prawej stronie od wejścia, stoi pierwszy w Europie pomnik Jana Pawła II postawiony na polskim dziedzińcu. Cała przestrzeń jest wypełniona symbolami związanymi z papieżem Polakiem, od tablic upamiętniających jego wizyty w Krakowie, po replikę krzyża z włoskiego sanktuarium Santa Maria della Corona. Bardzo ważnym punktem jest również kaplica znajdująca się na pierwszym piętrze wschodniego skrzydła pałacu. To właśnie w niej, 1 listopada 1946 roku, Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie.

Trzeba wskazać najpierw na pomnik Jana Pawła II. Jest to pierwszy w Europie pomnik papieża Jana Pawła II postawiony na dziedzińcu u nas w Polsce. Ten pomnik znajduje się, wchodząc na dziedziniec, po prawej stronie. Druga rzecz to jest przestrzeń po lewej stronie, bardziej ogrodowa, z pewną altanką również, pięknymi krzewami. Jest tam również postawiony niedawno krzyż Jana Pawła II, który jest kopią krzyża z sanktuarium Santa Maria della Corona w diecezji werońskiej, ukazujący to, na ile Jan Paweł II pociąga nas do Chrystusa. [...] Kaplica, w której Jan Paweł II, Karol Wojtyła był wyświęcony na kapłana w 1946 roku, znajduje się na pierwszym piętrze skrzydła wschodniego - powiedział ksiądz Rafał Wilkołek.

Współcześnie na dziedzińcu można zobaczyć także specjalną choinkę, która co roku przypomina o tradycji zapoczątkowanej przez górali. Drzewko to ma symbolizować więź Jana Pawła II z ojczyzną i hołd, jaki mieszkańcy gór składali mu, gdy przebywał w Watykanie. Wszystkie te elementy sprawiają, że ogród przy Franciszkańskiej 3 jest traktowany jako żywe muzeum pamięci o papieżu.

Cisza i spokój w centrum Krakowa. Jak wygląda wejście przez słynne okno papieskie?

Dla wielu osób wejście na dziedziniec zaczyna się od spojrzenia w górę, na słynne okno papieskie. Obecnie znajduje się w nim mozaika przedstawiająca uśmiechniętego Jana Pawła II, która została zaprojektowana tak, aby w razie wizyty kolejnego papieża można było ją zdemontować. Po przejściu przez bramę turyści często są zaskoczeni nagłą zmianą klimatu. Mimo że tuż obok jeżdżą tramwaje i dorożki, a ulicą przemieszczają się tłumy ludzi, na samym dziedzińcu panuje niemal całkowita cisza, co sprzyja chwilowemu odpoczynkowi od miejskiego zgiełku.

Dziedziniec powoduje to, że gdy się już zamknie na przykład bramę zewnętrzną, żaden gwar tutaj nie dochodzi. Żaden, absolutnie. Jakby ten gwar ulatywał górną przestrzenią, a tutaj jest cisza, spokój, zaduma. Można usiąść, zobaczyć, popatrzeć. Zawsze będąc w Krakowie, wszystkich turystów ciągnie do okna papieskiego. I właśnie to okno papieskie jest wejściem niejako na ten dziedziniec. Pani Magdalena Czeska stworzyła piękną mozaikę, oczywiście demontowalną, w tym sensie, że jeśli papież będzie chciał przyjechać, to jest możliwe, żeby to okno odsłonić - wspomniał ksiądz Rafał Wilkołek.

Dziedziniec Pałacu Arcybiskupów Krakowskich to miejsce, w którym historia dawnych królów i biskupów miesza się ze współczesną duchowością. Brama przy Franciszkańskiej 3 jest zazwyczaj zamykana o godzinie 18:00, jednak zawsze ktoś czuwa na miejscu, aby przyjąć gości przybywających do serca krakowskiego Kościoła.

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