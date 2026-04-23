Fort Kościuszko w Krakowie kryje niezwykłe tajemnice. Poznaj historię najważniejszej budowli Twierdzy Kraków

Fort Kościuszko w Krakowie, zbudowany w latach 1850-1857 wokół Kopca Kościuszki, był kluczowym elementem Twierdzy Kraków, chroniąc strategiczny punkt na mapie Europy.

Fort, choć modernizowany z biegiem lat, w czasie I wojny światowej służył jako centrum dowodzenia i łączności, przechwytując wiadomości rosyjskiej armii, co miało znaczenie dla bitwy o Kraków w 1914 roku.

Po II wojnie światowej, w 1945 roku, władze komunistyczne podjęły próbę wyburzenia fortu, oficjalnie dla materiałów budowlanych na odbudowę Warszawy, jednak dzięki oporowi i trudnościom w rozbiórce, fort przetrwał.

Obecnie Fort Kościuszko pełni funkcję muzeum i parku, z odnowionymi ścieżkami edukacyjnymi i ogrodami sensorycznymi, dostępnymi dla mieszkańców i turystów.

Dlaczego Fort Kościuszko w Krakowie był tak ważny dla wojska?

Kraków od zawsze zajmował kluczowe miejsce na mapie Europy, działając jak naturalny most między północną a południową częścią kontynentu. Fort Kościuszko, oznaczony numerem 2, nie bez powodu stał się sercem krakowskiej twierdzy. Eksperci zaznaczają, że miasto leży w miejscu, gdzie Wisłę najłatwiej było pokonać dużej armii. Na zachód od Krakowa rzeka przeciska się między wzgórzami, a na wschodzie tworzy mokradła i rozlewiska, które dla wojska z ciężkim sprzętem były nie do przejścia. To właśnie tutaj przebiegała najkrótsza droga z północy na południe, prowadząca prosto w stronę Wiednia.

Kto ma to miejsce, w Europie ma fragment Europy środkowo-wschodniej. Kraków jest naturalnym mostem pomiędzy północną stroną Wisły, a południową. Jest bramą w kierunku Bramy Morawskiej, bramą na Wiedeń. [...] A więc teraz wiemy, dlaczego Jagiellonowie, Piastowie, Tadeusz Kościuszko i Cesarz Franciszek Józef chcieli tutaj mieć fortyfikację – powiedział dr inż. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej w audycji Kraków News w Radiu ESKA Kraków.

Budowa fortu ruszyła w 1850 roku i trwała siedem lat. Co ciekawe, projektanci musieli wkomponować potężne mury obronne w już istniejący krajobraz, nie niszcząc przy tym Kopca Kościuszki, który powstał znacznie wcześniej jako hołd dla narodowego bohatera. Powstała w ten sposób konstrukcja przypominała niemal idealne miasto-twierdzę, które miało chronić dostęp do miasta z kilku stron jednocześnie.

Nowoczesne uzbrojenie i rola Fortu Kościuszko podczas I wojny światowej

W połowie XIX wieku fort był szczytem techniki wojskowej, ale rozwój armat szybko wymusił jego zmiany. Początkowo załoga liczyła aż 750 osób, a obrona opierała się na działach ładowanych od przodu. Wszystko zmieniło się po 1871 roku, gdy wynaleziono nowocześniejszą artylerię, która potrafiła strzelać znacznie dalej i szybciej. Fort Kościuszko musiał przejść modernizację, aby nie stać się bezużytecznym zabytkiem. Choć z czasem przestał być obiektem pierwszej linii frontu, wciąż pełnił funkcję ważnego punktu wsparcia i obserwacji.

Fort nie idzie na emeryturę z początkiem XX wieku. [...] Załoga fortu jest zmniejszona, liczy około 160 osób w porównaniu do tych 700 na początku. Uzbrojenie zmienia się, dodane są armaty strzelające szybko i w boki, prowadzące ogień flankowy na przedpole fortu N4 na Błoniach, fortu N1, tego gdzie obecnie znajduje się antena radiowa. Fort stanowi jakby taki główny punkt oporu rdzenia – wyjaśnił dr inż. Krzysztof Wielgus.

Podczas I wojny światowej budowla nie brała bezpośredniego udziału w walce, ale stała się kluczowym centrum dowodzenia i łączności. To właśnie u stóp fortu działała austriacka radiostacja, która przechwytywała i rozszyfrowywała wiadomości rosyjskiej armii. Dzięki temu nasłuchowi Austriacy dokładnie wiedzieli, gdzie i kiedy nastąpi atak, co miało ogromne znaczenie dla losów bitwy o Kraków w 1914 roku. Nawet po odzyskaniu niepodległości fort nadal służył wojsku, chroniąc miasto przed atakami z powietrza.

Kto chciał zburzyć Fort Kościuszko po II wojnie światowej?

Najtrudniejszy czas dla fortu przyszedł nie podczas wojen, ale po ich zakończeniu. Choć Niemcy podczas okupacji planowali wyburzenie kopca i budowę własnego osiedla, to dopiero władze komunistyczne realnie przystąpiły do niszczenia obiektu. W 1945 roku rozpoczęła się rozbiórka ceglanych murów. Oficjalnie twierdzono, że materiały budowlane są potrzebne na odbudowę Warszawy, ale w rzeczywistości chodziło o zatarcie śladów dawnej historii Krakowa. Planowano tam nawet zbudować gigantyczny internat dla młodzieży, który miał zmienić charakter tej części miasta.

13 października 1945 roku marszałek Polski Michał Rola-Żymierski pierwszy uderza młotkiem w ceglaną strukturę bastionu nr 1, rozpoczynając rozbiórkę tego fortu. Jego cegła ma iść na odbudowę stolicy i uwaga, na budowę gigantycznej bursy dla młodzieży robotniczo-chłopskiej, która ma wreszcie złamać kręgosłup tego akademickiego, klerykalnego, mieszczańskiego Krakowa – opowiadał dr inż. Krzysztof Wielgus.

Na szczęście akcja wyburzania okazała się trudniejsza, niż zakładano. Mury były tak solidne, że praca szła powoli, a na placu budowy dochodziło do wypadków. Ostatecznie, dzięki staraniom krakowskich naukowców i dziennikarzy, udało się powstrzymać dalszą dewastację. Zamiast niszczyć stare mury, postanowiono wykorzystać je dla mieszkańców. Dziś Fort Kościuszko to nowoczesne muzeum i park, który został odnowiony przy wsparciu funduszy unijnych. Można tam spacerować ścieżkami edukacyjnymi, podziwiać ogrody sensoryczne i poznawać historię w miejscu, które mimo wielu przeciwności przetrwało do naszych czasów.