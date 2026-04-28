Majówka 2026. Tacki aluminiowe to nieodłączny element grilla. Poznaj ich prozdrowotną funkcję

Majówka to przez wielu Polaków długo wyczekiwany czas w kalendarzu. Nic dziwnego, jest to idealna okazja do zresetowania baterii przed kolejnymi miesiącami pracy i okres, w którym można spotkać się ze znajomymi między innymi na grillu. Okazuje się, że tacki aluminiowe, tak często używane przez nas przy tego typu wydarzeniach, mają pewną ukrytą funkcję, która ma ogromny wpływ na zdrowie.

Stosowanie aluminiowych tacek podczas grillowania pozwala uniknąć zabrudzenia rusztu. Dzięki temu wielu z nas decyduje się właśnie na ich użytkowanie przy przyrządzaniu ulubionych potraw. Warto jednak wiedzieć, że tacki aluminiowe dzięki swojemu kształtowi i uwypukleniom, kumulują w jednym miejscu tłuszcz wypływający z mięsa. Dzięki temu nie ma ryzyka, że wycieknie on na węgiel i wygeneruje rakotwórczy dym, który mógłby być bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia.

Tacki aluminiowe uchronią przed zachorowaniem na nowotwór. Wielu z nas o tym nie wie

W sytuacji, kiedy tłuszcz skapnie na rozpalony mocno węgiel, przekształca się w związek chemiczny, niebezpieczny dla naszego zdrowia. W przypadku, kiedy zjemy potrawy prosto z grilla, narażamy się na zachorowanie na nowotwór. Tacki aluminiowe znacząco zmniejszają ryzyko tego typu chorób, w związku z czym warto je stosować, nie tylko dlatego, że dzięki nim nie trzeba później przeznaczać czasu na czyszczenie rusztu.

Kiedy tacka aluminiowa może szkodzić? Uważaj na te produkty

Chociaż tacki aluminiowe skutecznie chronią nas przed rakotwórczym dymem, ich stosowanie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Eksperci z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazują, że aluminium może przenikać do jedzenia, zwłaszcza gdy ma ono kontakt z produktami o odczynie kwaśnym lub słonym. Z tego powodu należy unikać grillowania na aluminiowych tackach mięsa marynowanego w zalewie z octu, soku z cytryny czy nawet jogurtu. Podobnie ryzykowne jest przygotowywanie w ten sposób dań z dodatkiem pomidorów, rabarbaru czy solonych ryb.

Zdrowszą i bezpieczniejszą alternatywą, szczególnie w przypadku kwaśnych potraw, są tacki wielokrotnego użytku wykonane ze stali szlachetnej lub żeliwa. Nie tylko eliminują one ryzyko przenikania glinu do żywności, ale są również bardziej przyjazne dla środowiska, ograniczając ilość generowanych odpadów.

Jak wybierać produkty na grilla, by jeść zdrowiej?

Zdrowe grillowanie zaczyna się już na etapie zakupów. Jeśli sięgasz po kiełbasę, dokładnie sprawdź jej skład – powinna zawierać co najmniej 90% mięsa i jak najmniej konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Jeszcze lepszym wyborem będzie chude, nieprzetworzone mięso, takie jak filet z kurczaka czy polędwica wieprzowa. Zamiast gotowych mieszanek przypraw, które często zawierają dużo soli, warto przygotować własną marynatę na bazie oliwy z oliwek, soku z cytryny i świeżych ziół. Taka zalewa nie tylko poprawia smak, ale według badań może zredukować powstawanie szkodliwych związków nawet o ponad 90%.

Pamiętaj też, aby nie dodawać do marynaty musztardy, ponieważ zawarty w niej ocet w wysokiej temperaturze może przyczynić się do tworzenia niekorzystnych dla zdrowia substancji. Uzupełnieniem posiłku powinny być świeże sałatki oraz warzywa – cukinia, bakłażan czy papryka świetnie smakują z rusztu. Zamiast białego pieczywa, postaw na jego pełnoziarnistą wersję, która dostarczy więcej błonnika.

Grill gorszy od papierosów? Szokujące dane naukowców

Choć grillowanie kojarzy się z przyjemnością, warto znać jego drugą, mroczniejszą stronę. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego wykazali, że 200-gramowa kiełbasa przygotowana na tradycyjnym grillu węglowym może zawierać aż 42 mikrogramy benzo(a)pirenu. To substancja o silnym działaniu rakotwórczym, której ilość w takim daniu jest około 100 razy większa niż w dymie z 20 wypalonych papierosów. Benzo(a)piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które powstają, gdy tłuszcz z mięsa skapuje na rozżarzony węgiel i wraca do potrawy wraz z dymem.

Według raportu Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem (AICR), świadome wybory żywieniowe mogą znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu nowotworów. Szacuje się, że zmiana diety mogłaby pomóc uniknąć nawet 70% przypadków raka jelita grubego i 50% zachorowań na raka piersi czy trzustki. Dlatego zdrowsze podejście do grillowania to ważny element profilaktyki i dbania o swoje zdrowie w długiej perspektywie.