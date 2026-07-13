Wapienne to najmniejsze uzdrowisko w Małopolsce. Odrodziło się po wielkich zniszczeniach

Województwo małopolskie to liczne miasta i wsie, z których każde opowiada inną, ciekawą, a miejscami tragiczną historię związaną z burzliwymi losami Polski. Jednym z takich miejsc jest z pewnością Wapienne – najmniejsze i jedno z najmłodszych uzdrowisk w Małopolsce. Wapienne leży w Małopolsce, w powiecie gorlickim w gminie Sękowa. Wieś jest zamieszkiwana przez ok. 147 mieszkańców. Jej niewielkie rozmiary mogą jednak mylić, bo chętnie odwiedzają ją kuracjusze. Samą wieś lokowano w pierwszej połowie XVI wieku za sprawą Zygmunta Starego. Osadę wówczas zamieszkiwali Łemkowie, którzy pozostawali tam do czasów akcji Wisła z 1947 roku.

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Wapienne w Małopolsce jest uznawane za jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce. Status ten uzyskało w 1986 roku. Co ciekawe, już w XVII wieku próbowano tam leczyć choroby weneryczne. Właściwości lecznicze tamtejszych wód mineralnych znane były od co najmniej XVII wieku. Jak czytamy, w latach 1810-1815 kurowali się tam żołnierze napoleońscy, a uzdrowisko było własnością rodziny Siemieńskich.

W 1848 roku znajdowały się tam trzy wille i łazienki z 50 wannami, rozmieszczone w 36 kabinach. Niestety, uległy one zniszczeniu na skutek pożarów z lat 1878 i 1894. Łazienki udało się ostatecznie odbudować w latach 1904-1906. Niestety, wszystko to zniweczyła I wojna światowa (1914-1918), która doprowadziła Wapienne do ruiny. W 1915 roku toczono tam walki związane z operacją gorlicką. Gór Ferdel i Kornuty broniła wówczas armia rosyjska.

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Po I wojnie światowej znów próbowano odbudować małopolskie uzdrowisko Wapienne. Zakład przywrócono w latach 1920-1925 – podaje ośrodek wczasowo-leczniczy. Wówczas rozpoczął się powolny, ale stopniowy rozwój kurortu. Co ciekawe, w latach międzywojennych uzdrowisko uznawano za wyjątkowe. Dlaczego? Otóż znajdowało się ono w rękach chłopskich, przez co było dostępne dla mniej zamożnych warstw społecznych, w przeciwieństwie do popularnej wśród zamożnych Krynicy. Niestety, czas rozwoju Wapiennego przerwał wybuch II wojny światowej. Wówczas wieś została całkowicie zdewastowana. Zakład uzdrowiskowy udało się uruchomić w 1948 roku, a w 1952 roku rozpoczął on pełną działalność.

Lata 50., 60. i 70. to kolejny czas rozwoju uzdrowiska Wapienne. Budowano pensjonaty, odbudowano ostatecznie budynek łazienek. Powstały także pawilony i domki kempingowe. Dziś w uzdrowisku w terapii wykorzystuje się lokalny klimat i oczywiście wody mineralne. Wapienne jest jedynym uzdrowiskiem w polskich Karpatach, gdzie w balneoterapii wykorzystuje się wody siarczkowe do kąpieli leczniczych. W uzdrowisku leczy się choroby ortopedyczno-urazowe i reumatologiczne.

Wielki test wiedzy o małopolskich uzdrowiskach. Wyzwanie dla prawdziwych kuracjuszy Pytanie 1 z 15 1. Z czego przede wszystkim słyną małopolskie uzdrowiska? Z leczniczych źródeł mineralnych Z produkcji piwa Z produkcji farmaceutycznej Następne pytanie

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Naturalne bogactwo uzdrowiska: wody, borowina i klimat

Podstawą kuracji w Wapiennem są jego naturalne tworzywa lecznicze, cenione od stuleci. Uzdrowisko szczyci się przede wszystkim unikatowymi wodami mineralnymi. Są to niskozmineralizowane wody siarczkowe (wodorowęglanowo-wapniowo-sodowe) oraz magnezowe, czerpane z trzech źródeł o urokliwych nazwach: „Marta”, „Kamila” i „Zuzanna”. Drugim skarbem miejscowości są miejscowe złoża borowiny, czyli rodzaju torfu o niezwykłych właściwościach prozdrowotnych, wykorzystywanego w okładach i kąpielach.

Nie bez znaczenia pozostaje również doskonały podgórski klimat, który sam w sobie stanowi ważny element terapii. Położenie w otulinie Magurskiego Parku Narodowego, wśród zalesionych wzgórz Beskidu Niskiego, gwarantuje krystalicznie czyste powietrze i ciszę, sprzyjając regeneracji organizmu oraz wyciszeniu po przewlekłym stresie.

Kiedy warto przyjechać do Wapiennego? Profil leczniczy

Choć artykuł wspomina o leczeniu schorzeń ortopedyczno-urazowych i reumatologicznych, profil leczniczy Wapiennego jest znacznie szerszy. Uzdrowisko specjalizuje się również w terapii chorób układu oddechowego (pulmonologia), schorzeń skóry (dermatologia) oraz dolegliwości neurologicznych. Kuracjusze znajdą tu pomoc w łagodzeniu objawów chorób układu nerwowego, a także w walce ze skutkami wyczerpania nerwowego i przewlekłego stresu.

Oferta ośrodka skierowana jest także do osób zmagających się z chorobami układu krążenia, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, a nawet z dolegliwościami kobiecymi. Dzięki łagodnemu klimatowi i bogactwu naturalnych surowców, pobyt w Wapiennem polecany jest również w stanach ogólnego osłabienia organizmu oraz przy różnego rodzaju alergiach.

Co zobaczyć na miejscu? Atrakcje w sercu uzdrowiska

Wapienne, mimo swoich niewielkich rozmiarów, oferuje kuracjuszom i turystom wszystko, co niezbędne do relaksu. Centralnym punktem miejscowości jest malowniczy, 500-metrowy deptak, idealny na niespieszne spacery. Tuż przy nim znajduje się tężnia solankowa, przy której można usiąść i odetchnąć powietrzem nasyconym cennymi mikroelementami. Warto również odwiedzić zabytkowy Dom Zdrojowy, w którym mieści się ceniona przez gości pierogarnia, serwująca lokalne specjały. Całość tworzy kameralną atmosferę, pozwalającą na prawdziwy odpoczynek z dala od zgiełku większych kurortów.

Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 05.06.2025 r.