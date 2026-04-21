Matura 2026. Kiedy zakończenie roku szkolnego maturzystów?

Kiedy koniec roku szkolnego maturzystów 2026?

Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, zakończenie roku dla maturzystów odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2026 roku. To standardowy termin wynikający z organizacji egzaminów maturalnych, które ruszają kilka dni później.

Kiedy wystawienie ocen dla maturzystów?

Oceny końcowe dla uczniów klas maturalnych są wystawiane wcześniej niż w pozostałych klasach. W praktyce oznacza to, że:

nauczyciele wystawiają oceny zazwyczaj na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,

w wielu szkołach dzieje się to około 17–20 kwietnia 2026 roku,

dokładny termin ustala dyrekcja szkoły.

Matura 2026 – najważniejsze terminy

Z dokumentu CKE wynika, że egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się według jasno określonego harmonogramu:

część pisemna rozpocznie się 4 maja 2026 r. (język polski)

egzaminy potrwają przez cały maj

część ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja (z przerwami)

termin dodatkowy zaplanowano na czerwiec 2026 r.

wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 r.

Dlaczego maturzyści kończą szkołę wcześniej?

Wcześniejsze zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych ma umożliwić uczniom:

przygotowanie się do egzaminów

uporządkowanie formalności związanych z maturą

udział w egzaminach ustnych i pisemnych bez kolizji z lekcjami

