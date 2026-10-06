Kładka Kazimierz-Ludwinów oficjalnie otwarta. Nowa przeprawa w Krakowie budzi skrajne emocje

Parametry i wygląd nowej kładki Kazimierz-Ludwinów w Krakowie

Świeżo ukończona infrastruktura wyróżnia się nietypowym, falistym kształtem, który przywodzi na myśl splecione ze sobą szarfy. Przeprawa ma około 130 metrów długości oraz 13,60 metra szerokości. Całość zaprojektowano w oparciu o trzy ułożone obok siebie trakty. Skrajne ścieżki przeznaczono dla cyklistów oraz spacerowiczów, aby zapewnić płynność ruchu. Środkowa część pełni natomiast funkcję punktu obserwacyjnego, gdzie przechodnie mogą wejść na podwyższenie i oglądać krajobraz stolicy Małopolski z wcześniej niedostępnego punktu.

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Zasadnicze roboty budowlane wystartowały na początku 2024 roku i zajęły niemal 36 miesięcy. Autorem koncepcji jest Biuro Projektów Lewicki Łatak. Niestety, ostateczny termin oddania do użytku przesunął się o kilka tygodni w stosunku do pierwotnych, letnich założeń. Opóźnienie wynikało bezpośrednio z potrzeby montażu kamer oraz przeprowadzenia uzupełniających robót w rejonie zabytkowego muru na bulwarze Inflanckim. Mimo dłuższego czasu oczekiwania na finalny efekt, inwestycja warta ponad 113 milionów złotych została pomyślnie ukończona.

Protesty aktywistów i zarzuty wobec budowy kładki w Krakowie

Cały proces powstawania nowej infrastruktury napotkał na liczne przeszkody, głównie za sprawą zdecydowanego oporu ze strony środowisk lokalnych. Działacze społeczni z Komitetu Obywatelskiego „Bulwary to My” na każdym kroku punktowali słabe strony tego projektu. Przeciwnicy inwestycji wielokrotnie alarmowali, że budowa bezpowrotnie niszczy unikalny klimat historycznych terenów nad rzeką, a także przyczynia się do wycinki wiekowych drzewostanów, w tym rzadkich okazów klonów. Zwracano też uwagę na poważną ingerencję w miejscowy ekosystem.

Oprócz kwestii przyrodniczych, sporo dyskusji wywołało rzekome oszpecenie podlegającego ochronie krajobrazu stolicy Małopolski. Obawy dotyczące zepsucia unikalnej panoramy zaowocowały oficjalnym zgłoszeniem do prokuratury, a samo UNESCO domagało się czasowego wstrzymania jakichkolwiek robót. Międzynarodowa organizacja argumentowała swoje stanowisko brakiem wyczerpujących raportów oceniających wpływ tej nowatorskiej konstrukcji na wiekowe zabytki i dziedzictwo kulturowe.

Opinie mieszkańców. Nowa kładka Kazimierz-Ludwinów dzieli krakowian

Niezależnie od wcześniejszych afer, spora grupa lokalnej społeczności nie ukrywa zadowolenia z faktu, że nowa przeprawa ostatecznie służy spacerowiczom. Wielu przechodniów entuzjastycznie przyjęło udostępnienie tego obiektu, choć zgłaszają drobne uwagi. „Mogłaby być wyższa” - usłyszała dziennikarka „Super Expressu”.

Tradycyjnie jednak, każda nowa realizacja musi mierzyć się także z falą mocnej krytyki. „To jedyna na świecie kładka ze schodami” - śmieje się pan Grzegorz. Głosy niezadowolenia koncentrują się też na tym, że nowoczesny pomost przysłania zabytkowy Wawel. W przestrzeni wirtualnej zaroiło się od niepochlebnych opinii i prześmiewczych uwag na temat wykończenia całej tej drogiej konstrukcji.

Internauci bardzo wyrażają swoje rozczarowanie w mediach społecznościowych. Krytycy zwracają uwagę przede wszystkim na niedopracowane rozwiązania użytkowe, które rzucają się w oczy po otwarciu.

„Zamysł świetny, natomiast funkcjonalnie kładka wymięka na tle inwestycji z Poznania czy choćby Warszawy... szkoda. Jej powiązania z otaczającą infrastrukturą są po prostu słabe” - napisał pod postem oficjalnego profilu Krakowa pan Jakub.

Nowy szlak nad Wisłą hitem wśród spacerowiczów? Przyszłość kładki

Bez względu na internetowe spory, zaraz po oficjalnym przecięciu wstęgi okazało się, że przeprawa przyciąga niczym potężny magnes. Już pierwszego wieczoru mieszkańcy grodu Kraka masowo ruszyli na spacer nowymi, oświetlonymi alejkami. Zainteresowanie tym oryginalnym obiektem wyraźnie przeszło najśmielsze oczekiwania miejskich organizatorów inauguracyjnej imprezy.

Zarówno miłośnicy dwóch kółek, jak i zwykli piesi zgodnie przyznają, że przeprawa znacząco poprawiła logistykę w tej części małopolskiej metropolii. Nowa droga rewelacyjnie łączy rozrywkowe serce Kazimierza z nowoczesnymi osiedlami na Ludwinowie, błyskawicznie skracając czas podróży. Dodatkowo krakowianie doceniają to miejsce jako świetny punkt na relaks na świeżym powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie nurtu rzeki.

Obecnie niezwykle ciężko jednoznacznie stwierdzić, która ze stron sporu o nową infrastrukturę stanowi bezwzględną większość. Emocje wciąż są bardzo świeże, a obóz entuzjastycznych zwolenników regularnie miesza się się z grupą zagorzałych krytyków tej inwestycji. Zachęcamy do komentowania inwestycji na profilu Eska Kraków News!