Koń zrzucił jeźdźca z siodła i zwiał! Zwierzak poszukiwany przez policję

Policja z Komisariatu VIII w Krakowie prowadzi czynności w sprawie możliwego przywłaszczenia konia o imieniu Amaretto i prosi o pomoc w jego odnalezieniu.

Koń zrzucił jeźdźca 6 czerwca 2026 roku około godziny 13:30 w okolicach mostu na ul. Branickiej w Krakowie i był ostatnio widziany przy Zakładzie Sanitarnym na ul. Dymarek.

Zwierzę rasy małopolskiej, maści karo, posiada chip o numerze 616098100083721 oraz miało na sobie siodło ułańskie; osoby z informacjami proszone są o kontakt pod numerem 47-83-52-910.

Zaginął koń Amaretto. Policja poszukuje zbiega

Po incydencie, który miał miejsce 6 czerwca 2026 roku około godziny 13:30 w okolicach mostu na ulicy Branickiej w Krakowie, kiedy to koń Amaretto zrzucił jeźdźca i uciekł, jego los pozostaje nieznany. Ostatnie potwierdzone miejsce, gdzie widziano zwierzę, to rejon Zakładu Sanitarnego przy ulicy Dymarek. Od tamtej pory rozpoczęły się poszukiwania, które niestety nie przyniosły rezultatów.

Policja podkreśla, że Amaretto to koń o wyjątkowych cechach, które mogą pomóc w jego identyfikacji. Jest to koń rasy małopolskiej, o maści karej, co oznacza ciemne, niemal czarne umaszczenie. Co najważniejsze, zwierzę posiada wszczepiony chip o numerze 616098100083721, umiejscowiony na lewej stronie szyi. W momencie zaginięcia koń miał na sobie również charakterystyczne wyposażenie: ciemnobrązowe siodło ułańskie – australijskie oraz brązowe ogłowie z wędzidłem i wodzami. Te detale są kluczowe dla każdego, kto mógłby natknąć się na zwierzę lub mieć informacje na temat jego pobytu.

Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VIII w Krakowie zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców i osób, które mogłyby mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionego konia. Dotychczasowe czynności nie pozwoliły na ustalenie miejsca, w którym Amaretto może być przetrzymywany. W związku z tym, każda, nawet najdrobniejsza wskazówka jest niezwykle cenna. Niewykluczone, że kończostał celowo przywłaszczony, co jest przestępstwem ściganym z kodeksu karnego. Taki czyn może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla sprawcy.

Komisariat Policji VIII w Krakowie prosi o pilny kontakt z Dyżurnym pod numerem telefonu 47-83-52-910. Policja liczy na czujność obywateli i szybkie przekazanie informacji, które mogą przyczynić się do szczęśliwego finału tej historii.