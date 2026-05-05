Kraków najlepszym miastem w Europie! Jest na czele prestiżowego rankingu

Kraków został uznany za najlepsze miasto do wypoczynku w Europie w plebiscycie Leisure Lifestyle Awards 2026, organizowanym przez magazyn Global Traveler.

Polskie miasto wyprzedziło takie destynacje jak Sewilla, Porto, Stambuł czy Lizbona, co świadczy o jego rosnącej pozycji na turystycznej mapie świata.

Wyróżnienie ma szczególną wartość, ponieważ opiera się na opiniach doświadczonych podróżników – czytelników magazynu Global Traveler.

Sukces Krakowa. Miasto na czele prestiżowego rankingu

Leisure Lifestyle Awards to coroczny, międzynarodowy ranking organizowany przez renomowany magazyn „Global Traveler”. W 2026 roku odbyła się już czternasta edycja tego plebiscytu, którego wyniki opierają się na ankietach wypełnianych przez doświadczonych podróżników – czytelników magazynu, którzy regularnie odwiedzają najdalsze zakątki świata. Wyróżnienia obejmują szerokie spektrum branży turystycznej: od najlepszych miejsc na wypoczynek i city break, przez linie lotnicze, lotniska, rejsy wycieczkowe, aż po hotele, resorty i operatorów turystycznych. Przyznawane są także nagrody specjalne za innowacje, działania na rzecz środowiska oraz odpowiedzialność społeczną. Kraków, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii „Best Leisure Destination in Europe”, pokonał takie miasta jak Sewilla, Porto, Stambuł czy Lizbona.

To jedno z najważniejszych wyróżnień w całym rankingu, ponieważ dotyczy ogólnej oceny doświadczenia turystycznego – czyli tego, jak miasto jest postrzegane przez podróżników jako idealne miejsce do wypoczynku.

Kraków podbija serca turystów: Co sprawia, że polskie miasto jest numerem jeden?

Nagroda Leisure Lifestyle Awards ma szczególną wartość, ponieważ – jak podkreślają organizatorzy – opiera się na opiniach prawdziwych podróżników, a nie ekspertów z branży.

Zwycięstwo Krakowa potwierdza, że miasto nie tylko przyciąga turystów z całego świata, ale także skutecznie konkuruje z największymi i najbardziej znanymi europejskimi destynacjami. Historyczne zabytki, takie jak Wawel czy Rynek Główny, wyjątkowa atmosfera, bogata oferta kulturalna i gastronomiczna oraz wysoki poziom usług sprawiają, że Kraków jest dziś jednym z najchętniej wybieranych kierunków wypoczynkowych.

