Tętniący jeszcze niedawno życiem i pełen spacerowiczów oraz turystów krakowski Rynek Główny zamienił się w arenę jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni w najnowszej historii Polski. W wyniku sobotniej strzelaniny śmierć poniosło sześć osób, co pogrążyło całe miasto w głębokiej żałobie. Teraz społeczność lokalna szykuje się do niezwykle przejmującej uroczystości, aby wspólnie pożegnać zamordowanych.

Punktualnie o godzinie 20 w poniedziałek, 9 listopada, ulicami miasta przejdzie marsz ciszy. Zgromadzeni pokonają trasę prowadzącą przez punkty, w których rozegrały się te tragiczne wydarzenia. Uczestnicy zatrzymają się w miejscach śmierci ofiar i zapalą znicze, z których każdy będzie stanowił symbol jednego odebranego ludzkiego życia.

Marsz ciszy w Krakowie po strzelaninie. Trasa przemarszu i udział władz

Wspólne przejście wystartuje na skrzyżowaniu Rynku Głównego z ulicą Sławkowską. W tej lokalizacji zgromadzeni postawią trzy pierwsze znicze, oddając w ten sposób hołd trzem osobom zamordowanym dokładnie w tym punkcie.

Kolejnym etapem będzie przejście do dwóch następnych lokalizacji, gdzie śmierć ponieśli pozostali zaatakowani. W każdym z tych miejsc liczba zapalonych świateł będzie odpowiadać liczbie zabitych tam ludzi.

Jak wyjaśnił w rozmowie z RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała, całe zgromadzenie zyska niezwykle symboliczny wymiar i odbędzie się bez jakichkolwiek przemówień. Kluczowym celem inicjatywy jest zachowanie pamięci o ofiarach oraz okazanie solidarności ich rodzinom i najbliższym.

Swoją obecność podczas przemarszu zapowiedzieli również przedstawiciele władz regionalnych, w tym wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar oraz marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Żałoba w Krakowie i księga kondolencyjna w Urzędzie Miasta

Począwszy od poniedziałku, w budynku Urzędu Miasta Krakowa zlokalizowanym przy Placu Wszystkich Świętych, zostanie wyłożona księga kondolencyjna. W holu magistratu każdy mieszkaniec będzie mógł zostawić swój osobisty wpis.

Wpisów będzie można dokonywać aż do środy, 11 listopada, każdego dnia w godzinach od 9 do 19. Władze uruchomiły także opcję składania kondolencji drogą internetową, a jako pierwszy w elektronicznej księdze wpisał się prezydent miasta.

Poniedziałek stanowi jednocześnie drugi dzień żałoby narodowej, którą wprowadzono po tym dramatycznym ataku. Na terenie samego Krakowa czas żałoby będzie obowiązywał do 11 listopada.

Poniżej przypominamy szczegóły dramatycznych wydarzeń z krakowskiego Rynku Głównego.

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Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie i makabryczne odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Warto przypomnieć, że dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, tuż po godzinie 15. Na teren Rynku Głównego w Krakowie wjechał samochodem zamaskowany 24-letni mężczyzna, który następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W przestrzeni odwiedzanej codziennie przez tysiące turystów oraz mieszkańców doszło do dantejskich scen.

Skutki tego ataku okazały się niezwykle tragiczne, gdyż na miejscu zginęły cztery kobiety i dwóch mężczyzn, co daje łącznie sześć ofiar śmiertelnych. Z późniejszych doniesień wynika, że obrażenia odniosło szesnaście osób, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji. Sam agresor został ostatecznie postrzelony przez mundurowych i skutecznie obezwładniony.

To jednak nie był koniec przerażających ustaleń w tej sprawie. Kiedy policjanci weszli do mieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim, natrafili na zwłoki trzech kolejnych osób. Śledczy ustalili, że zamordowani to rodzice napastnika oraz jego 21-letnia siostra. Na miejscu zabezpieczono już broń oraz ślady kryminalistyczne, które pomogą w dokładnym zrekonstruowaniu przebiegu tej zbrodni.