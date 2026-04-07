Krakowskie Noce 2026. Sprawdź harmonogram imprez od kwietnia do października

Krakowskie Noce to cykl wydarzeń, który na stałe wpisał się w kalendarz miasta. Wszystko zaczęło się w 2004 roku, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej – wtedy zorganizowano pierwszą Noc Muzeów. Z czasem impreza się rozrosła i obecnie składa się z siedmiu różnych nocy tematycznych. Celem akcji jest zachęcenie ludzi do korzystania z kultury i pokazanie ciekawych zakamarków Krakowa, które na co dzień nie zawsze są dostępne dla każdego. Sezon startuje już 18 kwietnia, a ostatnie spotkania zaplanowano na połowę października.

Krakowskie noce są już dzisiaj jedną z ważniejszych marek miasta Kraków. A pomysł powstał w 2004 roku, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej i wtedy odbyła się pierwsza Noc Muzeów w Krakowie. I od tamtego momentu noce ewoluowały i dzisiaj ten cykl składa się z siedmiu nocy. Zaczynamy w kwietniu Nocą Kin Studyjnych, potem jest maj i Noc Muzeów, potem czerwiec, Noc Tańca, Noc Teatrów, lipiec to zawsze Noc Jazzu, sierpień Cracovia Sacra i ostatnia z naszych nocy, Noc Poezji w październiku – powiedziała Jadwiga Gutowska-Żyra, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa.

Noc Kin Studyjnych i Noc Muzeów. Najważniejsze daty dla mieszkańców Krakowa

Jako pierwsza odbędzie się Noc Kin Studyjnych, którą zaplanowano na 18 kwietnia. W wydarzeniu weźmie udział siedem krakowskich kin: Kino Pod Baranami, Mikro, Paradoks, Agrafka, Kijów, Kika oraz Sfinks. Oprócz oglądania filmów, chętni będą mogli wziąć udział w grze terenowej, która co roku cieszy się dużą popularnością. Miesiąc później, 16 maja, odbędzie się Noc Muzeów. W tym roku wyjątkowo wypada ona w tym samym czasie, co w innych miastach w Polsce. Organizatorzy spodziewają się tłumów, bo w poprzednich latach w tę jedną noc muzea odwiedzało ponad 100 000 osób.

Każdy z uczestników nocy znajdzie własną odpowiedź, co takiego łączy nasze krakowskie muzea, a ja tylko powiem, że ta noc cieszy się największą popularnością i każdego roku ponad 100 tysięcy mieszkańców korzysta ze specjalnej oferty przygotowanej przez wszystkie placówki muzealne, jakie mamy w Krakowie – wyjaśniła Jadwiga Gutowska-Żyra w rozmowie z reporterką Iloną Motyką.

Kolejnym punktem programu będzie Noc Tańca, która odbędzie się 23 maja. To wydarzenie powstało, ponieważ mieszkańcy sami zgłaszali chęć wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Na terenie dawnych dzielnic miasta powstaną cztery sceny plenerowe, na których każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tańcu. Dyrektor Wydziału Kultury przyznała, że to właśnie na tę noc czeka najbardziej, bo sama bardzo lubi tańczyć.

Taniec okazuje się jest czymś tak pierwotnym, że wszyscy lubimy tańczyć. I ta noc odbywa się na czterech scenach plenerowych w dawnych dzielnicach Krakowa, a każda z tych prezentacji kończy się potańcówką, potupajką, różnie to się nazywa. Krótko mówiąc wszyscy tańczą – dodała Jadwiga Gutowska-Żyra.

Kryminały i koncerty jazzowe. Co wydarzy się w Krakowie latem i jesienią?

Czerwiec będzie należał do teatrów. W Krakowie działa ponad 60 grup teatralnych i mniejszych zespołów, które tej nocy pokażą swoje spektakle nie tylko w budynkach, ale i w plenerze. Lipiec to tradycyjnie czas jazzu – główna scena stanie na Małym Rynku, a wieczorami w klubach będą odbywać się wspólne występy muzyków. W połowie sierpnia, w ramach Cracovia Sacra, będzie można podziwiać sztukę sakralną. Tegorocznym motywem przewodnim tego wydarzenia jest symbol wody. Cały cykl zamknie trzydniowa Noc Poezji w październiku, która tym razem skupi się na wątkach kryminalnych i zbrodniach opisywanych w wierszach.

Dla wielu osób Krakowskie Noce to nie tylko okazja do darmowego wejścia na wystawy czy koncerty, ale przede wszystkim szansa na poczucie wspólnoty. Ludzie chętnie stoją w kolejkach, rozmawiają ze sobą i wspólnie odkrywają miasto o nietypowej porze. Program każdej nocy jest tworzony we współpracy z artystami i mieszkańcami, co pozwala na pokazanie Krakowa z zupełnie innej, często nieoczywistej strony.