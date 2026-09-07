27-letni Michał w niedzielę rano wybrał się samotnie w Tatry. Mężczyzna miał rozpocząć swoją trasę w rejonie Łysej Polany i prawdopodobnie kierować się na stronę słowacką. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. W akcję poszukiwawczą zaangażowane są służby, a jego bliscy zwracają się z apelem do turystów.

Apel dotyczący zaginięcia został udostępniony między innymi przez portal "Tatromaniak". Z informacji przekazanych przez partnerkę wynika, że dokładny przebieg planowanej trasy nie jest znany.

- Wczoraj, w niedzielę 06.09.2026 około 7:00 mój chłopak samotnie ruszył z parkingu na Łysej Polanie prawdopodobnie szlakiem niebieskim po stronie słowackiej w stronę Polskiego Grzebienia. Możliwe, że planował zejść na drugą stronę grani i wejść na Lodową Przełęcz. Nie mamy z nim od wczoraj kontaktu, od 5:30 rano, kiedy wychodził z domu. Szukają go służby, ale póki co nie są w stanie go zlokalizować

- poinformowała w apelu zaniepokojona dziewczyna Michała.

Służby prowadzą poszukiwania

Brak możliwości skontaktowania się z 27-latkiem sprawił, że rozpoczęto działania mające na celu ustalenie jego miejsca pobytu. Z przekazanych informacji wynika, że poszukiwania prowadzone są przez służby po słowackiej stronie Tatr.

Bliscy Michała liczą również na pomoc turystów, którzy w niedzielę mogli znajdować się w rejonie jego prawdopodobnej trasy.

Tak wyglądał zaginiony 27-latek

Partnerka Michała przekazała także szczegółowy opis jego wyglądu oraz ubioru. Informacje te mogą być istotne dla osób, które mogły minąć mężczyznę podczas górskiej wędrówki.

- Michał ma 27 lat, jest szczupłej budowy ciała, ok. 170 cm wzrostu, z ciemnymi włosami i brodą. Miał ze sobą biały kask i niebieski plecak, granatowe spodnie, brązowe niskie buty trailowe hoka, na górze miał prawdopodobnie szarą bluzę lub niebieską puchówkę

- przekazała w mediach społecznościowych.

Szczególnie ważne mogą okazać się fotografie i nagrania wykonane podczas niedzielnej wycieczki. Nawet przypadkowe uwiecznienie poszukiwanego turysty może pomóc w ustaleniu jego ostatniego znanego położenia.

Bliscy proszą o pomoc

Rodzina i znajomi Michała proszą o kontakt wszystkich, którzy mogli spotkać go na szlaku lub posiadają materiały z tego rejonu.

- Jeśli ktokolwiek go widział i ma jakiekolwiek informacje - mój nr telefonu 691142620

- informuje.

Partnerka 27-latka zwraca uwagę, że pomocne mogą być także zdjęcia lub filmy wykonane przez innych turystów.

- Może ktoś z Was był wczoraj w tamtych okolicach? Może widział Michała? Może przypadkiem uchwycił go na jakimś zdjęciu lub filmie? Proszę o jak największy rozgłos, żeby dotrzeć do takich osób.

Gdzie znajduje się Lodowa Przełęcz?

Jednym z miejsc, które mogło znajdować się na planowanej trasie Michała, jest Lodowa Przełęcz. To wysokogórska przełęcz położona w Tatrach Wysokich na wysokości około 2376 metrów nad poziomem morza.

Przebiega przez nią znakowany szlak turystyczny, a przełęcz stanowi połączenie rejonu Doliny Małej Zimnej Wody, znanej również jako Dolina Pięciu Stawów Spiskich, z Doliną Zadnią Jaworową. Ze względu na wysokogórski charakter tego obszaru warunki na trasie mogą być wymagające.

Każda informacja może być ważna

Poszukiwania 27-letniego Michała trwają. Osoby, które 6 września przebywały w rejonie Łysej Polany, Polskiego Grzebienia, Lodowej Przełęczy lub na okolicznych szlakach i pamiętają spotkanie z mężczyzną odpowiadającym opisowi, mogą posiadać informacje istotne dla prowadzonej akcji.

W przypadku zauważenia osoby poszukiwanej należy przekazać informację odpowiednim służbom.