Lawina skarg pasażerów komunikacji w Krakowie. Nadchodzi kolejny etap zmian

W miniony weekend w Krakowie uruchomiono nowe połączenie tramwajowe do Mistrzejowic, co zapoczątkowało pierwszy etap wdrażania nowej siatki połączeń i zastąpienie niektórych linii autobusowych (m.in. na ul. Pilotów) tramwajami.

Kolejne duże zmiany wejdą w życie w sobotę, 5 października, wraz z otwarciem przejazdu ulicami Grzegórzecką i Podwale, co pozwoli na powrót linii 1, 17 i 22 na stałe trasy.

Miasto zapowiada stopniowe zwiększanie częstotliwości kursowania wybranych autobusów (m.in. linii 502, 124 i 184) oraz docelowe uruchomienie linii tramwajowej 19 po zakończeniu prac na pętli Wzgórza Krzesławickie.

Obecny układ komunikacyjny ma charakter przejściowy ze względu na trwające i planowane remonty (np. na ul. św. Gertrudy), a rozkłady jazdy będą na bieżąco korygowane na podstawie uwag pasażerów.

W miniony weekend pasażerowie po raz pierwszy mogli skorzystać z nowo otwartej trasy tramwajowej. Choć tramwaj do Mistrzejowic miał ułatwić podróżowanie, pierwsze dni pokazały, że nowa siatka połączeń budzi spore kontrowersje. Mieszkańcy Krakowa zasypali urzędników uwagami dotyczącymi rozkładów jazdy. Jak podaje krakowski Zarząd Transportu Publicznego, wszystkie te opinie są szczegółowo analizowane, jednak obecny układ linii nie jest jeszcze docelowy. W mieście wciąż trwają bowiem gigantyczne remonty infrastrukturalne, które mocno ograniczają możliwości przewoźników.

Największe emocje wzbudziły zmiany na ciągu ulic Pilotów, Olszyny i Brodowicza. Z tamtejszych ulic zniknęły popularne linie autobusowe 182, 189 oraz 482. Zostały one zastąpione przez linie tramwajowe numer 9, 12 i 16. Zdaniem urzędników, nowe połączenia szynowe są znacznie bardziej przewidywalne i oferują większą pojemność niż dotychczasowe autobusy, co ma ułatwić dojazd do centrum ze wschodniej części miasta.

Pasażerowie dopytują także o losy linii 124 oraz popularnego autobusu pospiesznego 502. Linia 124 przejęła zadania dawnej linii 424, a jej rozkład ma zostać skoordynowany z linią 184 już od 5 października, co przyniesie dodatkowe kursy w weekendy. Z kolei trasa linii 502 przez ulicę Długą ma charakter tymczasowy ze względu na prace w rejonie Teatru Bagatela. Mieszkańcy tej okolicy skarżyli się na hałas generowany przez autobusy. Urzędnicy zapowiadają, że po udrożnieniu przejazdu przez pierwszą obwodnicę, linia 502 pojedzie przez ulicę Piłsudskiego do Cracovii, a w przyszłości zostanie wydłużona aż do Osiedla Podwawelskiego.

Dlaczego zniknęły popularne autobusy?

Kolejne modyfikacje dotyczą rejonu Czyżyn i Bieńczyc. Zmiana trasy linii 9 to element nowego układu, w którym docelowo kluczową rolę ma odegrać linia 19 (łącząca Nowy Bieżanów ze Wzgórzami Krzesławickimi). Jej uruchomienie jest jednak wstrzymywane przez trwające prace na pętli na Wzgórzach Krzesławickich. Do tego czasu pasażerowie muszą korzystać z linii 15, która kursuje z Osiedla Piastów do Krowodrzy Górki co 7,5 minuty, ciesząc się już teraz ogromnym zainteresowaniem podróżnych.

Korekty nie ominęły również linii aglomeracyjnej numer 250. Ze względu na ustalenia finansowe z ościennymi gminami, linia ta kończy obecnie swój bieg na pętli Prądnik Czerwony P+R. W przyszłości, po rozpoczęciu przebudowy wiaduktu na ulicy Reduta, autobusy te mają dojeżdżać aż do Górki Narodowej.

Kolejne zmiany staną się faktem za kilka dni

Urzędnicy ZTP w Krakowie przyznają, że rewolucja w rozkładach jazdy wymaga cierpliwości. „Zmiana codziennych przyzwyczajeń komunikacyjnych wymaga czasu” – podkreślają przedstawiciele miasta, obiecując jednocześnie korekty rozkładów w miejscach, gdzie dochodzi do nakładania się odjazdów różnych linii i powstawania tzw. dziur w rozkładach.

Prawdziwy sprawdzian dla cierpliwości pasażerów nadejdzie jednak 5 października, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego. To właśnie wtedy planowane jest otwarcie ulicy Grzegórzeckiej oraz przejazdu pod Teatrem Bagatela. Na swoje stałe trasy powrócą linie tramwajowe 1, 17 i 22. Zmienią się z kolei trasy linii 13, 14 i 18. Jednocześnie ruszy kolejny remont – tym razem torowiska na ulicy św. Gertrudy – co wymusi uruchomienie aż siedmiu linii zastępczych (od 70 do 78), które obsłużą m.in. Kurdwanów, Pleszów, Czerwone Maki czy Salwator. Pasażerowie muszą przygotować się na to, że zmiany w komunikacji Kraków będą wprowadzane etapowo przez kolejne miesiące.

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