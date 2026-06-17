Luksusowe życie Roma za pieniądze staruszków. Zabezpieczyli Ferrari warte milion

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, we współpracy z hiszpańską policją, zatrzymali w Barcelonie 24-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania.

Zatrzymany odgrywał kluczową rolę w zorganizowanej grupie przestępczej, koordynując oszustwa "na legendę" na terenie całego kraju.

Oszust prowadził luksusowe życie z pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności; policjanci zabezpieczyli jego Ferrari warte ponad milion złotych.

Mężczyzna przebywa w hiszpańskim areszcie w oczekiwaniu na ekstradycję; w całej sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie zatrzymano już 63 osoby.

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Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, specjalizujący się w zwalczaniu oszustw „na legendę”, uzyskali nowe informacje dotyczące poszukiwanego Roma. Trop doprowadził do Barcelony w Hiszpanii. Funkcjonariusze, znając schemat działania sprawcy i jego zdolność do szybkiej zmiany miejsca pobytu, musieli działać natychmiast. Nawiązano kontakt z oficerem łącznikowym polskiej policji, stacjonującym w Hiszpanii, który przekazał zdobyte informacje tamtejszym organom ścigania. Dzięki sprawnej współpracy międzynarodowej hiszpańska policja zatrzymała poszukiwanego 24-letniego Roma.

Jak ustalili śledczy, zatrzymany mężczyzna wiódł wyjątkowo luksusowe życie. Korzystał z ekskluzywnych hoteli, podróżował drogimi samochodami, trwoniąc pieniądze pochodzące z przestępczej działalności. Finanse, którymi dysponował, były owocem oszustw, których ofiarami padały głównie osoby starsze. W wielu przypadkach pokrzywdzeni, przekonani, że pomagają członkom swojej rodziny, przekazywali oszustom oszczędności całego życia, tracąc nierzadko cały zgromadzony majątek.

Ferrari za milion zabezpieczone w Krakowie

Policjanci Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli Ferrari 458 warte ponad milion złotych, które użytkował zatrzymany oszust. Pojazd został odholowany na parking Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i zabezpieczony na poczet przyszłych kar.

Mężczyzna przebywa obecnie w hiszpańskim areszcie, oczekując na decyzję o ekstradycji do Polski. Sprawa jest nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie. W toku śledztwa zatrzymano już 63 osoby, z czego 52 zostały tymczasowo aresztowane.

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