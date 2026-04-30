Majówka 2026. Przed nami wolny długi weekend

Choć tegoroczna majówka dla wielu może nie być spełnieniem marzeń, to i tak zyskujemy dłuższy niż zazwyczaj weekend. 1 maja, czyli Święto Pracy, wypada w tym roku w piątek, 2 maja - Święto Flagi w sobotę, zaś Święto Konstytucji 3 Maja wypada w niedzielę. Dla wielu oznacza to automatyczne wolne 2 maja. Dzięki temu zyskujemy długi weekend, który aż zachęca do podejmowania wyjazdów i odpoczynku na łonie natury. Będzie temu sprzyjać także pogoda. Prognozy synoptyków IMGW wskazują, że czekają nas słoneczne dni, podczas których temperatura będzie tylko rosnąć. Najcieplejszym dniem ma być niedziela.

Proste szlaki w Tatrach na Majówkę 2026. Podpowiadamy najlepsze trasy

Majówka to szczególny okres w Tatrach. Zazwyczaj o tej porze roku na Podhalu robi się gęsto od turystów i turystek, którzy postawili na odpoczynek od pracy wśród niezwykłej panoramy gór. Zazwyczaj o tej porze roku warunki na szlakach znacznie się poprawiają po zimie i są bardziej dostępne dla osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w poruszaniu się po górach. To jednak oznacza także, że popularne ścieżki w Tatrach mogą się szybko korkować. Dlatego toprowcy i przyrodnicy TPN zalecają wyjście na szlak wcześnie rano, co pozwoli uniknąć tłumów i da na nim więcej czasu przed zmrokiem na rozkoszowanie się niezwykłymi widokami.

Dla tych, którzy nie posiadają zbyt dużego doświadczenia w chodzeniu po górach, ale marzą o majówkowej wyprawie w Tatry, przygotowaliśmy polecenia prostych szlaków. Wybierając się na Podhale warto pamiętać, że chociaż Morskie Oko to jedno z najpiękniejszych polskich jezior — na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się wiele godnych polecenia ścieżek, z których widoki będą równie pięknie, a nie doświadczymy tam aż tak wielu osób. Sprawdźcie w naszej galerii poniżej, najlepsze szlaki w Tatrach na majówkę.

Proste szlaki w Tatrach dla amatorów pieszych wędrówek. To trasy idealne na majówkę:

Maj w Tatrach, czyli dwie pory roku naraz

Planując majówkową wyprawę, warto pamiętać, że o tej porze roku w Tatrach spotykają się dwie skrajnie różne pory roku. W dolinach, takich jak Dolina Kościeliska czy Strążyska, często panuje już pełna wiosna – szlaki są suche, kwitną krokusy, a turyści wędrują w krótkich spodenkach. To jednak pozory, które mogą być bardzo mylące dla mniej doświadczonych miłośników gór.

Wystarczy bowiem wyjść nieco wyżej, by przekonać się, że w partiach szczytowych nadal króluje zima. Na szlakach prowadzących na Świnicę, Rysy czy w rejonie Orlej Perci wciąż zalegają grube warstwy śniegu i lodu. Nawet podejście pod Giewont w jego kopule szczytowej może wymagać zimowego ekwipunku. W takich warunkach kluczowe staje się nie tylko doświadczenie, ale i odpowiednie przygotowanie, ponieważ zagrożenie lawinowe bywa realne, a letnie obuwie może narazić nas na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Ekwipunek na majówkę w Tatrach. Co spakować do plecaka?

Odpowiednie przygotowanie to podstawa bezpiecznej wycieczki, a majowa aura wymaga spakowania przemyślanego zestawu. Kluczem jest ubiór warstwowy, czyli popularna „cebulka”: oddychająca koszulka, ciepła bluza lub polar oraz kurtka z membraną, która ochroni przed wiatrem i deszczem. Absolutną podstawą są także wysokie, wodoodporne i dobrze rozchodzone buty trekkingowe. W plecaku o pojemności 25-35 litrów nie może zabraknąć również papierowej mapy, naładowanego telefonu z powerbankiem, niewielkiej apteczki, czołówki oraz zapasu wody i energetycznych przekąsek.

Majowa specyfika Tatr wymusza zabranie kilku dodatkowych, ale niezwykle ważnych akcesoriów. Na zaśnieżonych i oblodzonych odcinkach szlaków nieocenione okażą się raczki lub raki, które zapewnią przyczepność i stabilność. Warto też spakować stuptuty (ochraniacze na buty), które zapobiegną wpadaniu śniegu i błota do środka. Nawet jeśli na dole świeci słońce, w plecaku zawsze powinna znaleźć się czapka i rękawiczki – w wyższych partiach gór temperatura i porywisty wiatr potrafią zaskoczyć.