Majówka 2026 w Tatrach. Na turystów czeka piękna i słoneczna pogoda

Tatry już wkrótce przeżyją prawdziwe oblężenie. Szczęśliwcy, którzy spędzą majówkę w Tatrach będą cieszyć się naprawdę dobrą pogodą. W Zakopanem będzie ciepło i słonecznie. Warto jednak pamiętać, zwłaszcza jeśli planujemy wyjście w wysokie partie gór, że tam wciąż jest sporo śniegu. Przed wyjściem na szlak sprawdźcie komunikaty TOPR-u i Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby odpowiednio się przygotować do takiego wyjścia.

Majówka 2026 w Tatrach. Najlepsze punkty widokowe na góry na Podhalu

Jeśli planujecie spędzić majówkę 2026 na Podhalu, koniecznie trzeba wybrać się w miejsca, skąd rozpościera się widok na panoramę Tatr. Takich miejsc jest wiele, dlatego warto wybrać takie, które nie będą oblegane przez turystów. Przygotowaliśmy dla was listę najlepszych punktów widokowych na Tatry. Do tych niezwykłych miejsc dotrzecie z łatwości i nie będą tak oblegane jak Dolina Kościeliska czy Dolina Chochołowska. Sprawdźcie w naszej galerii poniżej, gdzie na Podhalu warto wybrać się w majówkę.

Z tych miejsc jest najpiękniejszy widok na Tatry i nie ma w nich turystów! Sprawdź najlepsze punkty widokowe na panoramę gór:

Wiosna w dolinach, zima na szczytach. Na co uważać w majówkę?

Majowa pogoda w Tatrach bywa zdradliwa. Choć w Zakopanem i na dnie dolin panuje już wiosenna aura, w wyższych partiach gór wciąż królują warunki zimowe. Powyżej 1500 m n.p.m. na wielu szlakach zalega jeszcze gruba warstwa śniegu, a poranne przymrozki mogą tworzyć niebezpieczne oblodzenia. Należy pamiętać, że topniejący w ciągu dnia śnieg zwiększa zagrożenie lawinowe – dotyczy to zwłaszcza lawin gruntowych, które mogą schodzić w miejsca, gdzie szlaku nie pokrywa już biały puch.

Szczególną ostrożność trzeba zachować również w pobliżu górskich stawów. Tafla lodu, nawet jeśli wygląda na solidną, w maju jest już bardzo cienka i krucha. Wchodzenie na nią jest absolutnie zabronione i grozi tragicznym w skutkach wypadkiem.

Jak się ubrać i co zabrać? Sprzęt to podstawa bezpieczeństwa

Planując wycieczkę wykraczającą poza tatrzańskie doliny, należy odpowiednio przygotować swój ekwipunek. Podstawą są raczki lub raki zakładane na buty, które zapewniają przyczepność na oblodzonych i ośnieżonych odcinkach. Na mniej strome podejścia wystarczą raczki, jednak na bardziej wymagających trasach konieczne mogą okazać się pełne raki. Niezwykle pomocne będą także kijki trekkingowe, które zwiększają stabilność i odciążają stawy.

W plecaku, niezależnie od porannej pogody, powinna znaleźć się odzież na zmianę: wiatro- i deszczoodporna kurtka, a także czapka i rękawiczki. Nagłe załamanie pogody i spadek temperatury to w Tatrach wiosną norma, na którą zawsze trzeba być przygotowanym.

Sposoby na Tatry bez tłumów. Zaplanuj to dobrze!

Majówka to czas, gdy Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie, ale istnieją skuteczne sposoby, by uniknąć największych tłumów. Kluczem jest dobre planowanie. Po pierwsze, działaj z wyprzedzeniem – bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz rezerwacje miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie Morskiego Oka, warto kupić online. Unikniesz w ten sposób długich kolejek przy kasach i na drodze dojazdowej.

Po drugie, wstawaj wcześnie. Wyjście na szlak przed godziną 8:00 to najlepsza metoda na ominięcie korków i znalezienie miejsca do zaparkowania. Warto również rozważyć skorzystanie z transportu publicznego – liczne busy kursujące z Zakopanego i okolicznych miejscowości dowiozą cię pod wejście na najpopularniejsze szlaki, co pozwoli zaoszczędzić czas i nerwy związane z poszukiwaniem parkingu.