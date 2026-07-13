Klimkówka. Małopolska wieś słynie z pięknego jeziora. Kręcono tam „Ogniem i Mieczem”

W Małopolsce wiele jest miejsc zasługujących na uwagę turystów. Województwo każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem gości, co nie może dziwić patrząc na różnorodność oferowanych atrakcji. W regionie zobaczyć możemy praktycznie wszystko – od najwyższych szczytów górskich przez pustynie, meandry rzek czy piękne jeziora. Jedną z małopolskich wsi, która może pochwalić się wieloma atrakcjami jest Klimkówka położona w powiecie gorlickim. Dlaczego wieś jest wyjątkowa? Jak podaje gmina Ropa, jej historia zaczęła się jeszcze w XV wieku. Właśnie z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o małopolskiej Klimkówce.

Co ciekawe, w okolicy tej miejscowości Klimkówka w XIX wieku rozpoczęto eksplorację źródeł ropy naftowej, której wydobycie zwiększono w okresie I wojny światowej za sprawą Jana Stapińskiego. W przeszłości małopolską wieś zamieszkiwali głównie grekokatolicy, których zgodnie ze spisem z 1921 roku było tam 367. W latach 1931-1932 większość łemkowskich mieszkańców wsi przeszła na prawosławie – podaje gmina.

Z czego słynie małopolska wieś Klimkówka? Jej największą atrakcją jest Jezioro Klimkowskie – sztuczny zbiornik zaporowy utworzony na rzece Ropa w 1994 roku. Wodę w zbiorniku wykorzystuje się w celach energetycznych, przeciwpowodziowych i oczywiście jako źródło wody pitnej dla m.in. Gorlic czy Jasła. Pojemność Jeziora Klimkowskiego wynosi 42,59 mln metrów sześciennych. Głębokość zalewu dochodzi do 31 metrów. W latach 70. XX wieku rozpoczęto budowę tamtejszej zapory. Powstanie zalewu spowodowało zalanie całości terenu zabudowanego dawnej wsi Klimkówka, wraz z drogą wiodącą z Ropy do Uścia Gorlickiego.

Jezioro Klimkowskie jest prawdziwym rajem dla turystów. Miejsce to oferuje dostęp do licznych atrakcji wodnych. Goście mogą cieszyć oko pięknymi plażami i nadbrzeżem. Co ważne, w sezonie działają tam ratownicy WOPR. W okolicy nie brakuje rozwiniętej bazy noclegowej w postaci domków letniskowych czy pól namiotowych.

Niewiele osób wie, że to właśnie w Klimkówce, a konkretnie nad Jeziorem Klimkowskim kręcono słynny film w reżyserii Jerzego Hoffmana – „Ogniem i Mieczem”. Chodzi o scenę, kiedy Jan Skrzetuski rusza z poselstwem do hetmana Bohdana Chmielnickiego. W filmie żołnierze płyną przez rzekę Dniepr, na której brzegu znajdowała się słynna Sicz Zaporoska. To właśnie „rolę” Dniepru pełniło w filmie „Ogniem i Mieczem” Jezioro Klimkowskie w Małopolsce.

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Co warto zobaczyć w okolicy Jeziora Klimkowskiego?

Dostarczone materiały źródłowe, które miały posłużyć do opisania atrakcji turystycznych w okolicy Klimkówki, takich jak Uście Gorlickie czy cerkwie Beskidu Niskiego, są niedostępne. Z tego powodu niemożliwe jest rzetelne opracowanie tego rozdziału.

Historia zatopionej wsi. Co znalazło się pod wodą?

Próba pozyskania informacji na temat obiektów dawnej wsi Klimkówka, które zostały zalane podczas tworzenia zbiornika, nie powiodła się. Materiały źródłowe dotyczące tego tematu zwróciły błąd, co uniemożliwia dodanie wiarygodnych informacji do artykułu.

Sporty wodne i relaks nad Jeziorem Klimkowskim

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Artykuł aktualizowany. Pierwsza publikacja artykułu: 02.04.2025 r.