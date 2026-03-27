Masowa likwidacja szkół i przedszkoli w Polsce

Jacek Chlewicki
2026-03-27 10:51

Trudna sytuacja demograficzna wymusza na polskich samorządach radykalne kroki. Spadająca liczba narodzin sprawia, że klasy świecą pustkami, a utrzymanie budynków oświatowych staje się dla lokalnych władz ogromnym obciążeniem finansowym. Z tego powodu w najbliższym czasie z edukacyjnej mapy Polski może zostać wykreślonych blisko trzysta różnych placówek.

Szkoły i przedszkola do likwidacji. Może zniknąć nawet 300 placówek. Gdzie jest najgorzej?

Autor: Marina Chernivetskaya/ Shutterstock

Plany likwidacji szkół i przedszkoli

  • około trzysta placówek edukacyjnych stoi przed groźbą ostatecznego zamknięcia
  • ostateczny głos w tej sprawie należy do władz lokalnych po odpowiednich konsultacjach
  • procedura wygaszania działalności kończy się pod koniec sierpnia

Jak ustalił portal RadioZet.pl, nawet 300 różnych jednostek oświatowych w naszym kraju może zakończyć swoją działalność w raz z końcem bieżącego roku szkolnego. Stosowne dokumenty informujące o takich planach trafiły już oficjalnie na biurka regionalnych kuratorów oświaty.

Gdzie w Polsce zniknie najwięcej szkół?

Z najnowszych danych wynika, że największa skala tego zjawiska dotyczy kilku konkretnych regionów. Zgłoszenia o planowanym zamknięciu napływają najczęściej z następujących obszarów:

  • w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono 40 takich przypadków
  • na Mazowszu zagrożonych jest 38 jednostek edukacyjnych
  • władze na Śląsku planują zamknąć 30 placówek
  • w województwie lubuskim mówi się o 25 wnioskach
  • na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce wytypowano po 23 szkoły lub przedszkola

Choć w pozostałych częściach państwa liczby te są niższe, problem zamykania placówek bez wątpienia ma charakter ogólnopolski. Bezpośrednią przyczyną tak drastycznych kroków jest postępująca zapaść demograficzna. Regularny spadek liczby uczniów w mniejszych miejscowościach generuje ogromne koszty dla lokalnych budżetów, czyniąc dalsze prowadzenie lekcji w pustoszejących murach po prostu nieopłacalnym.

Samorządy zamykają szkoły po konsultacjach

Ostateczne postanowienia dotyczące wygaszania działalności edukacyjnej zawsze leżą w wyłącznych kompetencjach lokalnych włodarzy, w tym gmin, powiatów czy samorządów wojewódzkich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędnicy muszą uprzedzić kuratorium oświaty z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, aby organ ten zdążył wydać wiążącą opinię. Po pomyślnym zakończeniu całej papierologii szkoły zostaną ostatecznie zamknięte w ostatnim dniu sierpnia.

