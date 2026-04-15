Mental Boost to darmowy gabinet psychologiczny w autobusie. Pomoże mieszkańcom Krakowa i mniejszych miejscowości

W Krakowie ruszył Mental Boost – pierwszy mobilny gabinet psychologiczny w autobusie, oferujący darmowe konsultacje.

Autobus będzie docierał do miejsc z ograniczonym dostępem do specjalistów, w tym do mniejszych miejscowości oraz na festiwale i wydarzenia lokalne.

Wykwalifikowani psychologowie i psychoterapeuci zapewniają pełnoprawne, doraźne wsparcie, bezpłatnie i w mniej formalnej atmosferze.

Mental Boost to gabinet psychologiczny na kółkach. Gdzie spotkasz ten autobus?

Mental Boost to nowa inicjatywa, która ma ułatwić ludziom dostęp do opieki psychologicznej. Jest to profesjonalny gabinet urządzony wewnątrz autobusu, który może dojechać wszędzie tam, gdzie akurat jest potrzebny. Pomysł polega na tym, aby psychologowie nie czekali tylko w stacjonarnych poradniach, ale sami wychodzili do ludzi, zwłaszcza w momentach trudnych lub podczas dużych zgromadzeń. Choć baza projektu znajduje się w Krakowie, autobus ma odwiedzać także inne części Polski, skupiając się na mniejszych miejscowościach, gdzie o kontakt ze specjalistą jest znacznie trudniej niż w dużym mieście.

Mental Bus to mobilny zespół pomocy psychologicznej. Gabinet psychologiczny na kółkach, który jest gotowy do przyjechania do sytuacji, w której jesteśmy potrzebni. Czy to będzie sytuacja kryzysowa, czy sytuacja na przykład związana z jakimś festiwalem, czy festynem. [...] Jako fundacja stacjonujemy w Krakowie, więc pewnie dużo działań naszych będzie się działo tutaj w mieście. Natomiast planujemy również wydarzenia po całej Polsce i planujemy wspierać w dużej mierze też małe społeczności, gdzie osoby nie mają dostępu do gabinetu psychologicznego czy do zdrowia psychicznego – wyjaśnił Marcin Pawelec, prezes Fundacji Depresja.

Mobilny zespół jest przygotowany na różne scenariusze, od wspierania uczestników festynów po reagowanie w sytuacjach nagłego kryzysu, gdzie szybka rozmowa z fachowcem może okazać się kluczowa dla czyjegoś samopoczucia.

Czy darmowa pomoc psychologa w autobusie jest profesjonalna?

Wiele osób może się zastanawiać, czy rozmowa w autobusie ma taką samą wartość, jak wizyta w tradycyjnym gabinecie. Twórcy projektu zapewniają, że standard opieki jest identyczny. W Mental Busie dyżurują wykwalifikowani psychologowie i psychoterapeuci, którzy udzielają pełnoprawnych konsultacji. Co bardzo ważne dla mieszkańców, cała pomoc jest całkowicie bezpłatna. Projekt nie zastępuje długofalowej terapii, która wymaga regularnych spotkań przez wiele miesięcy, ale stanowi doskonałe wsparcie doraźne, czyli pomoc "tu i teraz".

To na wydarzenia jako gabinet psychologiczny jeździmy właśnie z zespołem wyspecjalizowanych psychologów, psychoterapeutów, więc konsultacje są pełnoprawne, takie, które zapewniają wsparcie doraźne. Na tę chwilę jeszcze nie jesteśmy w stanie zostać w danym miejscu na dłużej, w związku z tym nie jesteśmy w stanie prowadzić pełnej psychoterapii, ale konsultacje są pełnym wsparciem, takim jakie jest doraźne – doprecyzował Marcin Pawelec.

Wiceprezydent Krakowa, Maria Klaman, zauważa, że taka mobilna forma sprawdziła się już wcześniej przy okazji dużych wydarzeń kulturalnych. Miasto chce, aby autobus pojawiał się regularnie na miejskich eventach, oferując młodzieży i dorosłym możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistą w mniej formalnych warunkach niż budynek przychodni.

Dlaczego warto rozmawiać z psychologiem? Maria Klaman o zdrowiu psychicznym

Eksperci podkreślają, że dbanie o głowę jest tak samo ważne, jak dbanie o odporność organizmu podczas mrozów. Rozmowa z psychologiem nie powinna być powodem do wstydu, a raczej elementem codziennej profilaktyki. Wczesna konsultacja może zapobiec rozwojowi poważniejszych problemów, takich jak stany lękowe czy depresja. Jest to szczególnie istotne w kontekście młodych ludzi, dla których zdrowie psychiczne jest obecnie jednym z największych wyzwań życiowych.

Ja mówię zawsze o zdrowiu psychicznym, że profilaktyka zdrowia psychicznego jest taka jak każda inna profilaktyka, jak dbamy teraz zwłaszcza w tym mroźnym kwietniu o naszą odporność, to tak samo aby dbać o swoją odporność psychiczną i do tego właśnie jest psycholog, rozmowa z psychologiem, żeby zapobiegać ewentualnym stanom lękowym czy depresji – mówiła Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa.

Potrzeba takich działań jest ogromna, co potwierdzają dane statystyczne. Szacuje się, że w Polsce z depresją zmaga się około 1,3 mln osób. Inicjatywy takie jak Mental Boost mają pomóc w "odczarowaniu" tematu terapii i sprawić, by szukanie wsparcia stało się dla każdego czymś naturalnym. Regularne dbanie o higienę psychiczną przekłada się nie tylko na lepszy nastrój, ale też na lepsze zdrowie fizyczne i relacje z najbliższymi.