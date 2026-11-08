Tragedia w Krakowie i makabryczna zbrodnia w Ostrowcu. Wiadomo, co grozi Michałowi O.!

Wyszły na jaw nowe fakty dotyczące sobotnich tragicznych zdarzeń z Krakowa oraz Ostrowca Świętokrzyskiego. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował za pośrednictwem platformy X, że prowadzone śledztwo obejmuje dwa osobne czyny. Pierwszy z nich wiąże się z zastrzeleniem sześciu osób z broni palnej, a także próbą pozbawienia życia wielu kolejnych, wśród których znaleźli się pełniący służbę funkcjonariusze policji.

Śledczy uznali, że motywem działania napastnika było wywołanie poważnego strachu u dużej grupy ludzi, co pozwoliło na zakwalifikowanie tego ataku jako przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W tym przypadku zastosowanie ma artykuł 148 paragraf 3 Kodeksu karnego w powiązaniu z artykułem 115 paragrafem 20 tego samego kodeksu.

Prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął śledztwo w sprawie wczorajszego zamachu w Krakowie. To właśnie ten pion prokuratury jest właściwy do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Śledztwo obejmuje dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa 6 osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.). Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.). Oba czyny zagrożone są najsurowszą karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania. Państwo musi reagować na tak brutalne akty przemocy stanowczo, sprawnie i z pełnym wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych. Bezpieczeństwo obywateli jest naszym bezwzględnym priorytetem.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 8, 2026

Zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zginęła rodzina Michała O.

Drugi wątek analizowany przez prokuraturę dotyczy zastrzelenia trzech osób na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Z wcześniejszych doniesień wynikało, że w jednym z mieszkań w bloku zlokalizowanym w centrum miasta odkryto zwłoki 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. Ofiarami okazali się rodzice oraz siostra 24-letniego Michała O., a do zbrodni również użyto broni palnej.

Za popełnienie każdego z tych dwóch przestępstw kodeks przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył ponadto, że bezwzględnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, a aparat państwowy ma obowiązek zdecydowanie odpowiadać na tak drastyczne przejawy agresji.

Wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania - przekazał Waldemar Żurek.

Strzelanina na Rynku w Krakowie. Michał O. zaatakował w sobotę

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotnie popołudnie w stolicy Małopolski. Wówczas 24-letni Michał O. wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku i zaczął strzelać do zgromadzonych tam przechodniów. Napastnik został postrzelony i ujęty dopiero po wymianie ognia z interweniującymi funkcjonariuszami policji.

Bilans tego brutalnego ataku to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych osób. W gronie poszkodowanych znalazło się także dwóch policjantów. Obecnie organy ścigania pracują nad dokładnym odtworzeniem przebiegu oraz okoliczności obu tych tragedii.