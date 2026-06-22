Marsylia - od Greków po Marsyliankę. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie

Marsylia leży w południowo-wschodniej części Francji w regionie Prowansji tuż nad Morzem Śródziemnym, w odległości około 100 kilometrów od Alp. Jest najstarszym i jednocześnie drugim co do wielkości największym miastem w kraju. Otoczona przez Park Narodowy Calanques, czyli tzw. śródziemnomorskie fiordy, zachwyca malowniczymi widokami nawet najbardziej wymagających przyjezdnych. To właśnie od wschodnich przedmieść Marsylii do granicy Francji z Włochami rozciąga się bowiem słynne Lazurowe Wybrzeże. Chociaż ze względu na swoje wyjątkowe położenie większość osób kojarzy ją jako kurort głównie turystyczny, metropolię wyróżnia także rozwinięty przemysł m.in. stoczniowy, rafineryjny i petrochemiczny.

Historia Marsylii sięga VI w. p.n.e., kiedy to miasto zostało założone przez Greków i początkowo nosiło nazwę Massalia. Było to pierwsze polis w tej części Europy. Na przestrzeni wieków Marsylia znajdowała się pod panowaniem różnych ludów m.in. Rzymian, Wizygotów, Burgundów, Ostrogotów czy Franków. Przez ponad dwa stulecia była miastem niezależnym, aż w końcu w 1481 r. znalazła się pod władzą królów francuskich. Najszybszy rozwój miasta nastąpił natomiast całkiem niedawno, w XIX w. i był on spowodowany otwarciem Kanału Sueskiego oraz zakładaniem kolonii w Afryce Północnej. Chociaż w czasie II wojny światowej uległo ono sporym zniszczeniom wciąż oferuje bogactwo zabytków.

Marsylia nieodłącznie kojarzy się z hymnem państwowym Francji zwanym Marsylianką. Tymczasem jego oryginalna nazwa brzmiała "Marsz wojenny Armii Renu" lub "Pieśń wojenna Armii Renu". Druga pojawiła się po tym, jak żołnierze z Marsylii podczas walk o pałac Tuileries w Paryżu odśpiewali pieśń w czasie rewolucji francuskiej. To właśnie w tych latach utwór zdobył największą popularność. Hymnem został w 1795 r.

Zabytki w Marsylii. Jakie atrakcje oferuje miasto?

Marsylia oprócz przepięknych widoków oferuje wiele innych atrakcji. Będąc w mieście, z pewnością warto zwiedzić kilka tamtejszych imponujących budowli sakralnych: romańsko-gotycki kościół opactwa św. Wiktora (XI, XIII-XIV w.) z podziemną bazyliką, która uważana jest za jedno z najstarszych miejsc kultu religijnego w Europie, neobizantyjską bazylikę Notre-Dame na 162-metrowym wzgórzu La Garde, a także katedrę La Mayor i neogotycki kościół św. Wincentego à Paulo z XIX w. Niebywałe wrażenie robi Muzeum Cywilizacji Europejskich i Śródziemnomorskich (Mucem) z charakterystycznym podniebnym mostem, które znajduje się w niezwykle malowniczym Starym Porcie, będącym sercem miasta. Podczas pobytu w Marsylii trzeba zobaczyć na własne oczy również szesnastowieczny zamek na wyspie If (gdzie w więzieniu przebywał bohater książki Alexandra Dumas, hrabia Monte Christo), Pałac Longchamp, Pałac Pharo oraz fort św. Jana oraz zajrzeć do Muzeum Historii Marsylii, w którym dowiemy się więcej o losach miasta. Te i inne miejsca uwzględniliśmy w specjalnie przygotowanej galerii.

To najstarsze miasto Francji zachwyca widokami. Jakie atrakcje czekają na turystów w Marsylii?

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Kuchnia Marsylii. Czego trzeba spróbować?

Wizyta w Marsylii nie byłaby kompletna bez zanurzenia się w lokalnych smakach, które odzwierciedlają jej śródziemnomorski charakter i silne związki z morzem. Kulinarnym symbolem miasta jest bouillabaisse – gęsta i aromatyczna zupa rybna, przygotowywana z kilku gatunków lokalnych ryb i owoców morza, podawana z grzankami i charakterystycznym sosem rouille. To danie, które idealnie oddaje esencję prowansalskiej kuchni.

Poza flagową zupą warto skosztować także innych specjałów. Do popularnych przekąsek należą panisse, czyli chrupiące placuszki z mąki z ciecierzycy. Na deser idealnie sprawdzą się navettes, tradycyjne ciasteczka w kształcie łódek o smaku kwiatu pomarańczy. Marsylska kuchnia to proste, ale wyraziste połączenia, które na długo zapadają w pamięć.

Park Narodowy Calanques. Aktywny wypoczynek i cuda natury

Tuż za granicami miasta rozciąga się jeden z najpiękniejszych cudów natury w regionie – Park Narodowy Calanques. Te malownicze, wapienne klify, często nazywane "śródziemnomorskimi fiordami", tworzą spektakularne doliny, które gwałtownie opadają do lazurowego morza, odsłaniając ukryte plaże i zatoczki. To wyjątkowe formacje geologiczne, które rozciągają się na wybrzeżu pomiędzy Marsylią a miejscowością Cassis.

Park Narodowy Calanques to idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Liczne szlaki turystyczne zachęcają do pieszych wędrówek z zapierającymi dech w piersiach widokami. W cieplejsze dni można zażyć orzeźwiającej kąpieli w krystalicznie czystej wodzie, a organizowane rejsy statkiem pozwalają dotrzeć do tych części wybrzeża, które są niedostępne od strony lądu.

Odkryj najstarsze zakątki miasta, czyli dzielnica Le Panier

Aby poczuć historycznego ducha Marsylii, koniecznie trzeba wybrać się na spacer po Le Panier, najstarszej dzielnicy miasta. To właśnie tutaj, na północ od Starego Portu, Grecy założyli swoją pierwszą osadę. Dziś Le Panier zachwyca labiryntem wąskich, krętych uliczek, przy których wznoszą się kolorowe kamienice ozdobione okiennicami. To idealne miejsce, aby zgubić się na chwilę i odkrywać urokliwe place, lokalne galerie sztuki i warsztaty rzemieślnicze.

Dla Polaków swego rodzaju atrakcją będzie także pogoda, jaka panuje w Marsylii. To francuskie miasto leży bowiem w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego, co przekłada się na znacznie łagodniejsze zimy niż te, których doświadczamy w naszym kraju. Średnia temperatura w styczniu i w grudniu wynosi ponad 12 stopni, natomiast w lipcu i w sierpniu jest bliska 30 stopniom Celsjusza. Marsylia jest zatem świetnym pomysłem na city break dla osób, które chcą uciec przed polskimi mrozami, a także - ze względu na spore nasłonecznienie - przed naszą szarzyzną.

Marsylia-Kraków. Ile trwa lot?

Z lotniska Kraków Balice do Marsylii odbywają się rejsy regularne. Lot ze stolicy Małopolski do najstarszego francuskiego miasta trwa 2 godziny i 20 minut. Obecnie połączenia obsługuje Ryanair.

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