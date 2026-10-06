Obława pod Chrzanowem zakończona. Policja zatrzymała 49-latka

Zatrzymanie 49-latka podejrzanego o zabójstwo w Małopolsce

We wtorek w okolicach godziny 16.30 przedstawiciele małopolskiej policji oficjalnie potwierdzili zakończenie intensywnych działań poszukiwawczych. Po kilku godzinach trudnej akcji w terenie funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego podejrzanego o dokonanie zabójstwa swojej matki.

- Małopolscy policjanci około godziny 16 w masywie leśnym zatrzymali poszukiwanego 49-latka, podejrzewanego o zabójstwo. Mężczyzna zostanie przewieziony do KPP w Chrzanowie

- taki komunikat prasowy przekazała opinii publicznej krakowska Komenda Wojewódzka Policji.

Ciało 73-latki w Zagórzu. Ślady wskazują na morderstwo

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorek 6 października. Służby z Chrzanowa otrzymały zawiadomienie o makabrycznym odkryciu w jednym z prywatnych budynków na terenie Zagórza tuż przed godziną 11.00. Zmarłą 73-latkę odnalazł na miejscu jeden z jej krewnych. Od samego początku charakter obrażeń na ciele zmarłej jednoznacznie sugerował śledczym bezpośredni udział osób trzecich.

W opublikowanym wcześniej raporcie mundurowi podawali szczegóły dotyczące pierwszych ustaleń z miejsca zbrodni.

- Dzisiaj, około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację, o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety, w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora

- przekazała wcześniej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Obława w Zagórzu z użyciem policyjnego śmigłowca

Od momentu odkrycia zwłok w kręgu głównych podejrzeń śledczych znalazł się 49-letni syn zmarłej kobiety. Kiedy tylko potwierdzono fakt popełnienia zbrodni, zarządzono pełną mobilizację dla jednostek z Chrzanowa i rozpoczęto poszukiwania. W intensywne przeczesywanie terenu zaangażowano potężne siły, pośród których znaleźli się specjaliści z psami tropiącymi oraz załoga policyjnego helikoptera.

Skalę zaangażowania służb w poszukiwania opisywał udostępniony mediom komunikat.

- Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, po kilku godzinach intensywnych poszukiwań, podejrzewany mężczyzna został zatrzymany. Teraz trafi do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności

- przedstawiła w swoim raporcie Małopolska Policja.