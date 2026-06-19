Ostatnie pożegnanie zamordowanej Magdaleny z Mszany Górnej. Jej grób przykryły białe róże

Zbrodnia, która wstrząsnęła całą okolicą

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 15 czerwca wieczorem, na posesji należącej do ofiary w Mszanie Górnej. Śledczy ustalili, że Kacper W. ukrywał się i czekał, aż jego dawna dziewczyna zjawi się w domu. Kiedy młoda kobieta wysiadała ze swojego auta, agresor zaatakował ją przy użyciu ostrego narzędzia.

Od wejścia do domu dzieliło ją zaledwie parę kroków. Pomimo błyskawicznej interwencji ratowników, dziewczyny nie udało się uratować.

Po ataku napastnik zbiegł, co zainicjowało szeroką akcję poszukiwawczą policji. Następnego dnia o świcie w miejscowości Niedźwiedź natrafiono na zwłoki 19-latka. Postępowanie trwa, a prokuratura analizuje wszelkie detale tej tragicznej zbrodni.

Białe róże i łzy

Uroczystości pogrzebowe zamordowanej odbyły się 19 czerwca. Do świątyni oraz na lokalny cmentarz przybyły tłumy żałobników, w tym nie tylko sąsiedzi z Mszany Górnej, ale również osoby z sąsiednich wsi, wstrząśnięte tragicznym losem 19-latki.

Miejsce spoczynku dziewczyny niemal utonęło w kwiatach, z przewagą białych róż. W milczącym tłumie dało się słyszeć jedynie płacz zgromadzonej rodziny oraz znajomych.

„Śmierć przyszła nagle i brutalnie”. Wzruszające kazanie

W trakcie nabożeństwa w kościele pw. Michała Archanioła duchowny wygłosił niezwykle emocjonalną homilię, nie stroniąc od bolesnych słów. W świątyni zaległa całkowita cisza, gdy kapłan przemawiał do zgromadzonych.

- Tymczasem przyszło nam stanąć wobec tragedii, która wydaje się niezrozumiała. Śmierć przyszła nagle i w sposób brutalny - mówił z ambony.

Ksiądz zaznaczył, że religia nie zawsze potrafi przynieść proste wyjaśnienia na rozterki dręczące bliskich.

- Rodzą się pytania: dlaczego? Jak to możliwe? Gdzie jest sens tego cierpienia? Kościół nie próbuje tłumaczyć zła ani usprawiedliwiać ludzkiej przemocy.

Podczas pożegnania padły także słowa, które z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników uroczystości.

- Ludzie mogą odebrać życie doczesne, ale nie są w stanie wyrwać człowieka z ręki Boga. Ostatnie słowo nie należy do przemocy ani do śmierci.

„19 lat to bardzo krótko”. Kapłan mówił o kruchości życia

W kolejnej części kazania prowadzący ceremonię zwrócił uwagę, że przedwczesne odejście młodej kobiety stanowi bolesny dowód na to, jak ulotne jest ludzkie istnienie.

- Wydaje się nam, że śmierć jest sprawą ludzi starszych. Tymczasem Ewangelia pokazuje, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny - mówił. - Są ludzie, którzy żyją krótko, a pozostawiają ślad miłości, dobroci i pięknych wspomnień.

Trudne słowa o przebaczeniu

Podczas mowy pożegnalnej poruszono także wątek wybaczenia, który w obecnej sytuacji jest dla najbliższych ofiary niezwykle trudny. Kaznodzieja przywołał postawy osób, które potrafiły zdobyć się na akt łaski po wielkich tragediach, wymieniając matkę błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz wokalistkę Eleni.

- Nie dlatego, że zło było małe, ale dlatego, że wierzyli, iż tylko miłość jest silniejsza od nienawiści - mówił. - Chrystus zna łzy, które płyną dzisiaj z waszych oczu.

Szczególnie dojmujące były jednak słowa skierowane bezpośrednio w stronę załamanej rodziny zmarłej.

- Waszego bólu nie da się dziś usunąć żadnym słowem. Chrystus zna łzy, które płyną dzisiaj z waszych oczu.

Zakończenie homilii stanowiło przesłanie niosące wiarę na przyszłość.

- Nie znamy dnia ani godziny. Ale znamy Tego, który jest Panem życia i śmierci. A Jego miłość jest silniejsza niż śmierć.

Ostatnie pożegnanie

W momencie składania trumny z ciałami 19-latki do grobu, zgromadzeni żałobnicy nie potrafili powstrzymać płaczu. Młoda dziewczyna spoczęła na cmentarzu w atmosferze bezkresnego żalu, ale też ogromnego współczucia ze strony lokalnej społeczności.

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