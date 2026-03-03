W Tauron Arenie w Krakowie odbyła się kolejna edycja jeździeckiego wydarzenia Perlage Cavaliada Tour, które przyciągnęło zawodników i kibiców z całej Europy.

W programie imprezy znalazły się m.in. konkursy skoków przez przeszkody, ujeżdżania, powożenia zaprzęgami oraz popularny konkurs Speed and Music.

Najważniejszą konkurencję, niedzielne Grand Prix Krakowa, wygrał jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników, Jarosław Skrzyczyński.

Triumfatorem całego cyklu Perlage Cavaliada Tour został Marek Lewicki, a w poszczególnych kategoriach zwyciężyli także Aleksander Fularczyk, Nell Klupś i Bianka Pellowska.

Perlage Cavaliada Tour w Krakowie. Tauron Arena gościła wyjątkowe wydarzenie

Tauron Arena Kraków ponownie gościła wydarzenie, które elektryzowało miłośników koni. Perlage Cavaliada Tour to jednak coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. To prawdziwe święto, w którym biorą udział całe rodziny, a na trybunach zasiadają kibice z różnych zakątków kraju, by wspierać swoich faworytów.

Program imprezy był niezwykle bogaty i każdy znalazł w nim coś dla siebie. Fani adrenaliny z pewnością z zapartym tchem śledzili konkursy skoków przez przeszkody, gdzie liczy się precyzja i zgranie jeźdźca z koniem. Z kolei miłośnicy elegancji i harmonii podziwiali pokazy ujeżdżania, często nazywane „końskim baletem”. Nie zabrakło również widowiskowego powożenia zaprzęgami, które zawsze dostarcza ogromnych emocji. Wśród startujących koni znaleźli się prawdziwi weterani, których wiek przekracza nawet dwadzieścia lat, co świadczy o niezwykłej więzi i zaufaniu, jakie buduje się między zwierzęciem a zawodnikiem przez całą karierę.

– To pokaz umiejętności, do którego przygotowuje się latami – przyznaje w rozmowie z Radiem Eska Jarosław Skrzyczyński, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników.

Gigantyczne przygotowania do Perlage Cavaliada Tour. Dyrektor zdradza kulisy!

Organizacja wydarzenia o tak ogromnej skali wymaga niezwykłej precyzji i wielomiesięcznych przygotowań. Jak informuje Radio Eska, ostatnie prace w Tauron Arenie trwały ponad tydzień. Wszystko po to, by zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo zarówno zawodnikom, jak i blisko trzystu koniom, które przybyły do Krakowa z całej Europy.

– Ponad tydzień przygotowań, żeby konie i zawodnicy czuli się komfortowo i bezpiecznie – wyjaśnia Jakub Patelka, dyrektor Perlage Cavaliada Tour. Specjalnie przygotowane podłoże, stajnie i zaplecze logistyczne to fundament, bez którego zawody nie mogłyby się odbyć.

W piątkowy wieczór (27 lutego) odbył się niezwykle lubiany przez publiczność konkurs Speed and Music, łączący szybkość przejazdu z dynamiczną muzyką. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Radio Eska. Z kolei w niedzielę (1 marca) oczy wszystkich były zwrócone na najważniejszą konkurencję całego cyklu – walkę o Grand Prix Krakowa. Trofeum to zgarnął Jarosław Skrzyczyński.

W całym cyklu Perlage Cavaliada Tour triumfował Marek Lewicki. W Cavaliada Driving Tour najlepszy był Aleksander Fularczyk, z kolei Nell Klupś wygrała cykl Perlage Cavaliada Future w kategorii Mini, a w kategorii Midi zwyciężyła Bianka Pellowska.

