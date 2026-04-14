Centrum Działań Cywilnych w Krakowie ma uczyć zwykłych ludzi reagowania w kryzysie

W Krakowie uruchomiono wyjątkowe miejsce, którego zadaniem jest przygotowanie mieszkańców na nieprzewidziane i trudne sytuacje. Centrum Działań Cywilnych to pierwsza taka inicjatywa w kraju, która skupia się na budowaniu tzw. odporności obywatelskiej. Zamiast liczyć wyłącznie na służby ratunkowe, krakowianie mają zyskać wiedzę, jak samodzielnie zadbać o siebie, swoją rodzinę i sąsiadów w pierwszych chwilach po wystąpieniu zagrożenia. Prezydent miasta podkreśla, że nowa ustawa o obronie cywilnej daje samorządom narzędzia do tworzenia takich struktur, a krakowski projekt ma być wzorem dla reszty Polski.

To po prostu zaangażowanie zwykłych obywateli, wyszkolenie ich, wyedukowanie po to, żebyśmy mieli nie tylko służby, które w sytuacji kryzysowej będą nas bronić, po to, żebyśmy byli odporni jako społeczeństwo i żeby każdy w danym momencie wiedział, co ma robić, jak pomóc sobie, bliźnim, rodzinie czy sąsiadom. Więc tutaj od dzisiaj będzie się można szkolić, będzie się można edukować – powiedział prezydent Aleksander Miszalski.

Obecnie w mieście trwa wielka inwentaryzacja wszystkich schronów i miejsc, w których ludzie mogą się ukryć. Samorządowcy kupują także nowy sprzęt dla spółek miejskich i jednostek ratowniczych. Władze Krakowa liczą na to, że podobne centra powstaną wkrótce w każdej dzielnicy, a potem w innych polskich miastach, by każdy Polak wiedział, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa.

Jak sprawdzić, czy budynek nadaje się na schron? Politechnika Krakowska szkoli mieszkańców

W budowę centrum zaangażowali się naukowcy z Politechniki Krakowskiej, którzy dzielą się swoją techniczną wiedzą. Eksperci tłumaczą, że bezpieczeństwo to nie tylko grube mury, ale też sprawny transport, logistyka i ochrona przed atakami w sieci. Specjaliści przygotowali programy szkoleniowe dla urzędników oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, aby potrafili oni ocenić stan techniczny budynków, którymi zarządzają.

Głównym elementem tej naszej pracy, tych szkoleń, które już prowadziliśmy tutaj, to jest pokazanie, w jaki sposób należy przeprowadzić przegląd techniczny obiektu, jak można ocenić jego parametry techniczne. To nie jest wiedza dla inżynierów, tylko ona jest tak przekazywana, żeby osoba, która jest wykształcona jako prawnik, lekarz czy piekarz, czy ktokolwiek, wiedziała, na co musi zwrócić uwagę w takich działaniach – tłumaczył rektor Andrzej Szarata.

Uczelnia chce również zaangażować w te działania swoich studentów, których w Krakowie jest prawie 12 000. Młodzi ludzie mają być przeszkoleni z podstaw obrony cywilnej, aby w razie potrzeby mogli stać się wsparciem dla lokalnej społeczności. Wiedza techniczna ma pomóc zwykłym ludziom zrozumieć zawiłe przepisy i realnie ocenić, czy piwnica w ich bloku faktycznie może służyć za bezpieczne miejsce schronienia.

Plecak ewakuacyjny na wypadek powodzi lub pożaru. Co warto do niego spakować?

Jednym z najważniejszych elementów szkolenia w nowym centrum jest nauka pakowania tzw. plecaka ewakuacyjnego. Eksperci zaznaczają, że taka pomoc przydaje się nie tylko na wypadek wojny, ale przede wszystkim podczas codziennych zagrożeń, takich jak duży pożar w bloku, awaria sieci gazowej czy powódź, jaka niedawno nawiedziła Dolny Śląsk. Plecak ma pomóc przetrwać pierwsze godziny po ucieczce z domu oraz zapewnić niezbędny komfort psychiczny w bardzo stresującej sytuacji.

Podstawowy pakiet to jest oczywiście woda i żywność, przede wszystkim długoterminowa, ta którą znamy, lubimy, która nam nie szkodzi i co do której po prostu mamy przekonanie i sprawdzone działanie. Pakujemy do plecaka podstawowe narzędzia i akcesoria takie jak oczywiście latarki, zapasowe baterie do latarek, powerbanki i jakiegoś rodzaju akcesoria ochronne – wyjaśnił Tomasz Goraj ze Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna.

Oprócz jedzenia i picia warto pamiętać o rzeczach, które pozwolą nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jeśli powrót do zalanego lub spalonego mieszkania okaże się niemożliwy. Plecak ucieczkowy powinien zawierać przedmioty, które znamy i potrafimy obsługiwać, dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie i sprawdzenie wszystkich akcesoriów. Centrum Działań Cywilnych w Krakowie będzie prowadzić regularne warsztaty, podczas których każdy będzie mógł pod okiem specjalistów skompletować własny zestaw przetrwania.

