Potworna kraksa osobówki z ciężarówką. Nie żyje poszkodowany mężczyzna

Wypadek w Zakopanem. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym

W czwartek 16 kwietnia, o godzinie 9:56, Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem otrzymał pilne zgłoszenie o groźnym wypadku drogowym. Do zdarzenia doszło na ulicy Ustup, gdzie zderzyły się ze sobą samochód ciężarowy i pojazd osobowy. Incydent drogowy ten wywołał natychmiastową reakcję służb ratunkowych, które w trybie pilnym zostały zadysponowane na miejsce.

Zgłoszenie, które wpłynęło do KP PSP Zakopane, wskazywało na poważne konsekwencje kolizji, w wyniku której jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce zdarzenia natychmiast udał się zastęp GBA-Rt Man z lokalnej jednostki straży pożarnej, aby udzielić niezbędnej pomocy i zabezpieczyć obszar wypadku.

Akcja ratunkowa w Zakopanem: Szybka reakcja służb

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, strażacy natychmiast przystąpili do działań. Ich priorytetem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby zapobiec dalszym zagrożeniom, oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. W stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala, gdzie otrzyma niezbędną opiekę medyczną. Niestety obrażenia mężczyzny okazały się zbyt rozległe i lekarzom nie udało się ocalić jego życia.

6

Sonda Czujesz się bezpieczny na polskich drogach? Tak Nie Nie mam zdania