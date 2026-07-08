Pogrzeb ofiar makabrycznej zbrodni w Skawinie. Zofia, Gabriela i mała Luiza spoczną w jednej mogile. Rodzina odcina się od sprawcy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rodzinę, uroczystości pogrzebowe 59-letniej Zofii, 27-letniej Gabrieli oraz noworodka, 8-dniowej Luizy, zaplanowano na piątek 10 lipca na godzinę 13:00. Ofiary makabrycznego mordu zostaną pochowane we wspólnej mogile, która znajdować się będzie na terenie cmentarza komunalnego w Wadowicach. Bliscy zamordowanych postanowili jednoznacznie odciąć się od sprawcy, publikując nekrologi, w których użyto wyłącznie panieńskiego nazwiska Gabrieli. Sam 35-letni Mateusz G., który według śledczych dopuścił się tej zbrodni, spocznie w oddzielnym grobie. Warto zaznaczyć, że powód tragedii, do której doszło na początku lipca w Skawinie, nadal nie został wyjaśniony przez prokuraturę.

Msza święta w intencji zamordowanych zostanie odprawiona w piątek 10 lipca na wadowickim cmentarzu komunalnym. Przed nabożeństwem bliscy i znajomi zgromadzą się na wspólnej modlitwie różańcowej za dusze zmarłych. Matka, jej córka oraz kilkudniowa wnuczka straciły życie w przerażających okolicznościach, ginąc z rąk człowieka, któremu ufały. Ten wstrząsający dramat rozegrał się 3 lipca w jednym z mieszkań w Skawinie.

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Do odkrycia zwłok doszło po tym, jak zaniepokojony dziadek, niemogący nawiązać kontaktu ze swoimi bliskimi, zaalarmował służby ratunkowe. Policjanci w asyście strażaków sforsowali drzwi mieszkania, gdzie natrafili na makabryczny widok ciał czteroosobowej rodziny: 27-letniej Gabrieli, jej 35-letniego męża Mateusza, nowo narodzonej Luizy oraz 56-letniej babci Zofii. Kobieta specjalnie przyjechała do Skawiny, aby wspomóc młodych rodziców w opiece nad ich upragnioną córeczką. Śledczy pracujący nad sprawą są pewni przebiegu zdarzeń i wskazują Mateusza G. jako mordercę swojej żony, teściowej oraz własnego dziecka. Prokuratorzy nadal próbują ustalić motywy, które pchnęły 35-latka do tak desperackiego kroku.

Gdzie szukać pomocy?

Przypominamy, że w razie trudnej sytuacji życiowej nie powinniśmy się wstydzić, prosić o pomoc. Kontakt ze specjalistami dyżurującymi pod podanymi niżej numerami telefonów jest bezpłatny, a porady i pomoc udzielane są anonimowo:

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym numer 800 70 2222 (całodobowo, 7 dni w tygodniu);

Kryzysowy Telefon Zaufania numer 116-123 (czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00);

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży numer 116-111 (całodobowo, 7 dni w tygodniu