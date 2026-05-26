Poland Business Run obchodzi 15 lat. Ponad 13 milionów złotych trafiło do osób po amputacjach

Poland Business Run obchodzi 15 lat. Jak zaczynała się słynna sztafeta?

Historia jednej z największych imprez biegowych w Polsce zaczęła się od zwykłego spotkania kilku osób przy stole w Krakowie. Przedstawiciele biznesu oraz społecznicy szukali sposobu, aby wyciągnąć pracowników zza biurek i jednocześnie zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. W czasach, gdy pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu prawie nie istniało, narodził się pomysł pięcioosobowej sztafety, która miała integrować zespoły i zbierać fundusze na pomoc potrzebującym.

Zawsze mówię, że ze wszystkich spotkań z ludźmi wychodzą fajne rzeczy, a to było spotkanie specjalne, bo spotkaliśmy się na Straszewskiego, w Krakowie, w kilka osób z prezesami firm i ludźmi, którzy chcieli coś zrobić dla biznesu w Krakowie i dla pomagania w Krakowie. [...] Zaczęliśmy myśleć, co może być takim najprostszym też ruchem, który z jednej strony nie będzie generował jakichś kosztów, że trzeba iść kupować jakieś karnety, nie wiadomo co robić. Z drugiej strony będzie na tyle prostym, żebyśmy mogli złapać kilka osób z firmy – powiedziała Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Początki były skromne, a organizatorzy liczyli na udział około 200 lub 300 osób. Rzeczywistość przerosła ich oczekiwania, ponieważ projekt szybko zyskał ogólnopolski zasięg. Dziś w biegu bierze udział ponad 46 tysięcy osób, a impreza stała się stałym punktem w kalendarzu wielu polskich i zagranicznych firm.

Miliony złotych na pomoc osobom po amputacjach. Fundacja realnie zmienia życie

Przez 15 lat działalności Fundacja Poland Business Run przekazała na pomoc swoim podopiecznym 13,5 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na sfinansowanie nowoczesnych protez, turnusów rehabilitacyjnych oraz wsparcia psychologicznego dla 1560 osób. Fundacja stworzyła w Krakowie unikalne centrum rehabilitacji o nazwie "Znowu w biegu", gdzie specjaliści pomagają pacjentom odzyskać sprawność i wiarę w siebie po ciężkich przejściach zdrowotnych.

Ja zawsze od początku swojego działania z osobami po amputacjach wiedziałam, że to jest i to się też bardzo przez te lata zmieniło, że to jest taka grupa totalnie niewidoczna. Bardzo widoczna, bo amputacje są widoczne. Wtedy to jeszcze były amputacje zamykane w domach. Teraz my ludzi po amputacjach widzimy oprotezowanych. Jak żyją razem z nami, w ogóle osiągają cudowne rzeczy – wspomniała Agnieszka Pleti.

Wsparcie fundacji nie kończy się na zakupie sprzętu. Kluczowym elementem jest kompleksowa opieka, która obejmuje także pomoc psychotraumatologów. Dzięki temu osoby po amputacjach często decydują się na powrót do pracy, zmianę zawodową lub rozpoczęcie przygody ze sportem, stając się inspiracją dla innych pacjentów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę do sprawności.

To zaopiekowanie kompleksowe, które jest naszym oczkiem w głowie i nad którym pracujemy z naszymi rehabilitantami, specjalistami, psychologami, psychotraumatologami, żeby taka osoba na tyle nabrała z powrotem wiary w siebie, na zupełnie nowym etapie życia, że albo zmienia pracę, bo czasami musi tę pracę zmienić, wychodzi do ludzi – dodała prezeska fundacji.

Kamil przejechał Polskę w trzy dni. Protezę do wspinaczki wydrukował w 3D

Jednym z beneficjentów fundacji jest Kamil Warchoł, którego historia pokazuje, że amputacja może być nowym początkiem. Kamil od dziecka zmagał się z chorobą naczyń krwionośnych, która uniemożliwiała mu aktywny tryb życia. Po operacji i otrzymaniu dofinansowania na nowoczesną protezę, zaczął realizować marzenia o górach i kolarstwie. Jego determinacja doprowadziła go do niesamowitego wyczynu: przejechania całej Polski na rowerze w zaledwie trzy dni.

W tym sposobie w internecie znalazłem informację o tym, że taka fundacja w ogóle w naszej okolicy istnieje i postanowiłem złożyć tam wniosek o dofinansowanie, który z sukcesem został przyjęty i dzięki temu uzyskałem dofinansowanie na protezę, która pozwoliła mi mocniej rozwijać się w górach chociażby, ale też na co dzień funkcjonować w sposób taki pełny i aktywny – tłumaczył Kamil Warchoł.

Jako student inżynierii, Kamil postanowił rozwiązać problem wysokich kosztów sprzętu specjalistycznego. Gdy standardowa proteza niszczyła się podczas wspinaczki, wspólnie z kołem naukowym AGH Rapid Prototyping stworzył stopę protezową drukowaną w 3D. Podczas gdy profesjonalna naprawa sprzętu kosztowała około 1000 zł, koszt wydrukowania nowej części wyniósł zaledwie 28 zł. Kamil jest teraz ambasadorem fundacji i trenerem wsparcia dla innych osób po amputacjach.

Byłem wtedy w momencie poszukiwania idei na swoją pracę inżierską, także stwierdziłem, że to jest idealny pomysł, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć, bo zrobiłbym coś, co jest dla mnie ważne, a nie po prostu jakiś losowy temat. [...] Tutaj cała stopa to był koszt około 28 zł, jeśli dobrze pamiętam, do stworzenia tej stopy drukowanej. – mówił Kamil Warchoł.

Jak zapisać się na Poland Business Run 2026? Pobiec może każdy, nawet na plaży

Zapisy na tegoroczną edycję biegu trwają do 10 czerwca 2026 roku. Wydarzenie ma charakter otwarty i skierowane jest nie tylko do biegaczy, ale także do osób, które wolą spacerować. Nowością wprowadzoną w ostatnich latach jest formuła "przejdziesz, pomożesz", dzięki której dystans można pokonać marszem. Pierwszy start zaplanowano na 30 sierpnia w Warszawie, natomiast finał odbędzie się 5 i 6 września w Krakowie.

Osoby, które nie mogą pojawić się osobiście w stolicy Małopolski lub w Warszawie, mają możliwość startu wirtualnego. Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej można dołączyć do akcji z dowolnego miejsca na świecie, nawet będąc na wakacjach. Cały dochód z pakietów startowych zostanie przekazany na pomoc osobom po amputacjach oraz po mastektomii. To okazja, by połączyć firmową integrację z realnym wsparciem dla potrzebujących.