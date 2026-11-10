Akcja policji na dachu kościoła w Krakowie! Tajemnicza postać w kapturze

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Ksiądz na dachu kościoła św. Barbary w Krakowie. Policjanci celowali do niego z broni
Wszystko wydarzyło się w sobotę, 7 listopada, krótko po krwawej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusze pilnujący bezpieczeństwa w okolicy zauważyli postać w kapturze na dachu pobliskiego kościoła św. Barbary. W związku z niedawnym atakiem uznali, że trzeba natychmiast zareagować.
– W tamtym momencie nie było wiadomo, czy sprawca ataku działał sam – powiedział RMF FM mł. asp. Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Duchowny z Krakowa poszedł po pranie. Policjanci kazali mu podnieść ręce
Jak się okazało, podejrzanym mężczyzną był duchowny mieszkający przy kościele. W rozmowie z portalem Deon.pl wyjaśnił, że poszedł na taras po pranie. Ponieważ usłyszał wcześniej w telewizji o zatrzymaniu napastnika, postanowił również sprawdzić, co dzieje się na Rynku.
– Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: „Ręce do góry!”. Trzy światła celowały we mnie, policjanci krzyczeli, bym się nie ruszał – opowiadał ksiądz.
Duchowny przez mniej więcej dziesięć minut musiał stać z rękami uniesionymi do góry. Kiedy zaczął tracić siły, powiedział o tym funkcjonariuszom. Wyjaśnił im także, którędy mogą wejść na dach.
Po dotarciu na taras policjanci polecili mu położyć się na ziemi i czołgać w ich stronę.
– Jeden wykręcił mi rękę, drugi przyłożył karabin do głowy i pytał o dane personalne – relacjonował duchowny.
Reakcja księdza po interwencji policji w Krakowie. Duchowny chwali mundurowych
Kiedy funkcjonariusze ustalili, kim jest mężczyzna, zakończyli interwencję. Zaproponowali mu również pomoc medyczną, ponieważ ksiądz miał wcześniej kontuzjowaną rękę.
Mimo nieprzyjemnych przeżyć duchowny uważa, że policjanci postąpili właściwie.
– Uważam, że policja zrobiła dokładnie to, co powinna. Ich reakcja była błyskawiczna i stanowcza jak w amerykańskich filmach. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślił.
Ksiądz przyznał, że miał na sobie polar i kaptur, a dodatkowo było ciemno. Nie dziwi się więc, że wzbudził podejrzenia.
Przypomnijmy, że w sobotnim zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. 24-letni sprawca zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.