Akcja policji na dachu kościoła w Krakowie! Tajemnicza postać w kapturze

Ksiądz na dachu kościoła św. Barbary w Krakowie. Policjanci celowali do niego z broni

Wszystko wydarzyło się w sobotę, 7 listopada, krótko po krwawej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. Funkcjonariusze pilnujący bezpieczeństwa w okolicy zauważyli postać w kapturze na dachu pobliskiego kościoła św. Barbary. W związku z niedawnym atakiem uznali, że trzeba natychmiast zareagować.

– W tamtym momencie nie było wiadomo, czy sprawca ataku działał sam – powiedział RMF FM mł. asp. Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

🇵🇱 Kraków police officer reloads with left hand and neutralizes the mass shooter despite severe chest gunshot wound. A new high-quality video shows the moment the 24-year-old Kraków shooter Michał O. opened fire on the Polish police officers Jakub Kulik and Artur Morański. The officers had only their pistols against the terrorist’s semi-automatic rifle. The attacker immediately opened fire on them. Both officers were struck by bullets but also managed to hit the attacker in an exchange of fire. Despite critical wounds, one of the policemen managed to get back up to his feet, reload his pistol with his uninjured left hand and finish the attacker off. Right after that, the wounded officer collapsed next to the shooter and lost consciousness. Only six minutes passed from the first shots on Market Square were fired the final shoot-out involving the officer Because the patrol officers moved in without hesitation and stopped the attacker, the attacker didn't manage to take up a position at the intersection where he crashed his car and continue shooting at the crowds.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

Duchowny z Krakowa poszedł po pranie. Policjanci kazali mu podnieść ręce

Jak się okazało, podejrzanym mężczyzną był duchowny mieszkający przy kościele. W rozmowie z portalem Deon.pl wyjaśnił, że poszedł na taras po pranie. Ponieważ usłyszał wcześniej w telewizji o zatrzymaniu napastnika, postanowił również sprawdzić, co dzieje się na Rynku.

– Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: „Ręce do góry!”. Trzy światła celowały we mnie, policjanci krzyczeli, bym się nie ruszał – opowiadał ksiądz.

Duchowny przez mniej więcej dziesięć minut musiał stać z rękami uniesionymi do góry. Kiedy zaczął tracić siły, powiedział o tym funkcjonariuszom. Wyjaśnił im także, którędy mogą wejść na dach.

Po dotarciu na taras policjanci polecili mu położyć się na ziemi i czołgać w ich stronę.

– Jeden wykręcił mi rękę, drugi przyłożył karabin do głowy i pytał o dane personalne – relacjonował duchowny.

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Reakcja księdza po interwencji policji w Krakowie. Duchowny chwali mundurowych

Kiedy funkcjonariusze ustalili, kim jest mężczyzna, zakończyli interwencję. Zaproponowali mu również pomoc medyczną, ponieważ ksiądz miał wcześniej kontuzjowaną rękę.

Mimo nieprzyjemnych przeżyć duchowny uważa, że policjanci postąpili właściwie.

– Uważam, że policja zrobiła dokładnie to, co powinna. Ich reakcja była błyskawiczna i stanowcza jak w amerykańskich filmach. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślił.

Ksiądz przyznał, że miał na sobie polar i kaptur, a dodatkowo było ciemno. Nie dziwi się więc, że wzbudził podejrzenia.

Przypomnijmy, że w sobotnim zamachu w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. 24-letni sprawca zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.