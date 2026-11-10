Artur Morański czeka na kolejną operację. Lekarze ze szpitala w Krakowie ujawniają szczegóły stanu policjanta

W sobotę (7 listopada) Artur Morański znalazł się w grupie funkcjonariuszy powstrzymujących uzbrojonego sprawcę, który zabijał ludzi na krakowskich ulicach. W trakcie tej niezwykle groźnej akcji 27-letni policjant otrzymał dwa postrzały, po czym zespół medyczny przez wiele godzin prowadził dramatyczną walkę o utrzymanie go przy życiu. Obecnie mundurowy rozpoczyna następny etap powrotu do zdrowia.

Postrzelony w Krakowie policjant Artur Morański trafił do szpitala wojskowego

We wtorek (10 listopada) zapadła decyzja o przetransportowaniu Artura Morańskiego ze Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Choć u pacjenta widać oznaki poprawy, to ze względu na bardzo rozległe obrażenia ranny funkcjonariusz cały czas leży na oddziale intensywnej terapii.

„To pacjent, który doznał szeregu urazów. To nie jest tylko ręka, ale również uraz płuca, który został natychmiastowo zabezpieczony. Na szczęście stan się poprawia, ale dalej jest to stan ciężki, stan ciężki ogólny, który wymaga kompleksowego leczenia” – przekazał prof. Wojciech Szczeklik w rozmowie z PAP.

Specjalista zdradził jednocześnie, jak blisko było do prawdziwej tragedii.

„Uraz płuca był takim urazem, który bez operacji spowodowałby śmierć pacjenta i został zaopatrzony natychmiastowo” – podkreślił prof. Szczeklik.

Medykom udało się zażegnać bezpośrednie zagrożenie życia mundurowego. Teraz jednak przed zespołem lekarskim stoi kolejne, wyjątkowo skomplikowane zadanie.

Artur Morański przejdzie kolejną operację. Lekarze walczą o rękę policjanta

Kula wystrzelona przez napastnika dokonała ogromnych zniszczeń w przedramieniu policjanta, uszkadzając poważnie kość oraz okoliczne tkanki. Już podczas pierwszego zabiegu chirurgom udało się zespolić jedną ze złamanych kości oraz naprawić zerwane ścięgna, co stanowiło jednak zaledwie wstęp do dalszego leczenia.

Na środę (11 listopada) lekarze wyznaczyli termin następnej operacji. W jej trakcie zespół dokładnie zbada rozmiar obrażeń i opracuje plan dalszej rekonstrukcji zranionej kończyny.

„Kwestia tego, jak dobrze zrekonstruować rękę, jak odtworzyć tkanki i jej funkcjonalność, jest bardzo ważna. To coś, co potrwa długi czas i będzie wymagało wielu zabiegów” – zaznaczył profesor.

Taka diagnoza oznacza dla 27-letniego funkcjonariusza konieczność przejścia wielu kolejnych zabiegów chirurgicznych oraz wielomiesięcznej rehabilitacji. Specjaliści zwracają uwagę, że krakowska placówka wojskowa posiada odpowiednie zaplecze do mikrochirurgii, które pozwala na skuteczną odbudowę zniszczonych tkanek.

Jaki jest stan Artura Morańskiego? Lekarz apeluje o spokój dla policjanta

Obok niepokojących doniesień ze szpitala napływają również bardziej optymistyczne wieści. Ranny w krakowskim zamachu policjant odzyskał już przytomność i oddycha samodzielnie bez pomocy respiratora, a także normalnie rozmawia z opiekującym się nim personelem. Mimo że jego stan pozostaje ciężki, lekarze określają go jako stabilny.

„Chciałbym zaapelować o spokój dla niego. Po takim wielkim szoku, po takiej traumie, na pewno wymaga spokoju dla swojej rekonwalescencji i powrotu do zdrowia” – powiedział prof. Szczeklik.

Ranny funkcjonariusz pochodzi z miejscowości Powroźnik, położonej na terenie gminy Muszyna. Kiedy doszło do ataku, Artur Morański patrolował ulice wspólnie z kolegą Jakubem Kulikiem i obaj odnieśli obrażenia w starciu z uzbrojonym przestępcą.

Mundurowy bez wahania zaryzykował własne życie, aby powstrzymać mordercę, przez co sam znalazł się o krok od śmierci. Choć lekarze wygrali już najważniejszą batalię o jego przeżycie, to przed policjantem wciąż bardzo długa i wyczerpująca droga do odzyskania pełnej sprawności, wymagająca kolejnych interwencji chirurgicznych.