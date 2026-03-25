Popularne tramwaje wracają do Mistrzejowic. Zmiany w komunikacji miejskiej

- Od soboty, 28 marca, przywrócony zostanie ruch tramwajów do pętli „Mistrzejowice” w Krakowie.
- Na swoje stałe trasy powrócą linie tramwajowe nr 14 i 16, a linia nr 16 będzie kursować w dni powszednie co 15 minut.
- Zmiany te są odpowiedzią na postulaty mieszkańców i mają poprawić dostępność komunikacyjną w północno-wschodniej części miasta.
Powrót popularnych tramwajów do Mistrzejowic. Co się zmienia?
Od soboty, 28 marca, pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Krakowie doświadczą istotnych zmian, które mają na celu poprawę dostępności komunikacyjnej w północno-wschodniej części miasta. Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, kluczową modyfikacją jest przywrócenie ruchu tramwajów do pętli Mistrzejowice. Ta wiadomość z pewnością ucieszy wielu mieszkańców, którzy od dawna czekali na zakończenie prac i powrót do normalnego funkcjonowania transportu publicznego w tej okolicy.
Najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania linii tramwajowych:
- Linia nr 9 – nadal będzie kursować po trasie skróconej: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – ul. Broniewskiego – „Rondo Hipokratesa”.
- Linia nr 14 – powróci na swoją dotychczasową trasę, z pełną obsługą przystanków na pętli „Mistrzejowice”.
- Linia nr 16 – zostanie ponownie uruchomiona i będzie kursować po swojej stałej trasie („Bardosa” – „Mistrzejowice”) w dni powszednie. Częstotliwość kursowania wyniesie co 15 minut w godzinach od około 5:30 do 19:30.
- Linia nr 44 – pozostaje zawieszona.
- Linia nr 75 – nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie („Górka Narodowa” – „Bardosa”).
Te modyfikacje stanowią bezpośrednią odpowiedź na liczne postulaty zgłaszane przez mieszkańców, którzy podczas spotkań w ramach „ławek dialogu” z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim wielokrotnie podkreślali potrzebę wzmocnienia oferty przewozowej w rejonie Mistrzejowic. Uruchomienie dodatkowej linii tramwajowej jest efektem oddania do użytku drugiego toru jazdy dla tramwajów, co jest kluczowym etapem budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.
Organizacja przystanków na pętli Mistrzejowice. Co warto wiedzieć?
W związku z etapowym uruchamianiem infrastruktury, ZTP przedstawił również szczegółowe informacje dotyczące organizacji przystanków na pętli Mistrzejowice. Pasażerowie powinni zwrócić uwagę na następujące oznaczenia i funkcje przystanków, aby bez problemu odnaleźć się w nowej rzeczywistości komunikacyjnej:
- Przystanek dla wysiadających (w kierunku centrum miasta) – zostanie oznaczony numerem 01. Będzie to miejsce, gdzie pasażerowie opuszczający tramwaj jadący w stronę centrum Krakowa będą mogli wysiąść.
- Przystanek dla wsiadających (na pętli – oba perony) – otrzyma numer 04. Z tego przystanku pasażerowie będą mogli wsiadać do tramwajów, niezależnie od tego, z którego peronu odjeżdża ich połączenie.
- Przystanek przelotowy w kierunku Ronda Piastowskiego – tymczasowo nie będzie posiadał numeru. Docelowo, w późniejszym etapie, zostanie mu nadany numer 02. Warto zwrócić uwagę na tę tymczasową sytuację, aby uniknąć pomyłek.