Gigantyczny pożar pod Krakowem. Kilkadziesiąt zastępów walczy z ogniem

W podkrakowskim Giebułtowie wybuchł poważny pożar. Płomienie objęły obiekt zlokalizowany przy ulicy Świętego Idziego. Do walki z żywiołem zadysponowano wiele zastępów strażaków, którzy starają się opanować sytuację na miejscu zdarzenia. Według dostępnych doniesień ogień zajął już sporą część konstrukcji budynku.

Pożar w Giebułtowie pod Krakowem. Strażacy z okolicznych gmin w akcji

Informacje o rozmiarach tego groźnego incydentu przekazał w sieci profil Patrol998-Małopolska. Z wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych wynika, że ogień pojawił się w obiekcie gospodarczym, a do walki z żywiołem wysłano zastępy strażackie z kilku okolicznych gmin.

„W miejscowości trwa pożar budynku gospodarczego na ulicy Świętego Idziego.Ogniem objęta jest znaczna część konstrukcji a na miejscu działają liczne siły i środki z kilku gmin” - poinformował Patrol998-Małopolska.

Według doniesień profilu Patrol998-Małopolska z żywiołem walczą ratownicy z szeregu okolicznych miejscowości. W akcję gaśniczą zaangażowani są między innymi strażacy ochotnicy z Giebułtowa, Modlnicy, Zielonek, Zabierzowa oraz Michałowic, których wspierają załogi z krakowskich jednostek JRG 3 i JRG 5.

Walka z ogniem w Giebułtowie. Trwa organizacja dostaw wody

Szczegóły dotyczące akcji gaśniczej przekazuje także strona Kraków 112 – Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. Z zamieszczonego przez nią wpisu dowiadujemy się, że kluczowym zadaniem dla ratowników jest teraz utrzymanie stałych dostaw wody niezbędnej do tłumienia ognia.

„W rejonie pożaru w miejscowości Giebułtów siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej przemieszczają się pomiędzy punktami czerpania wody, zapewniając ciągłość działań gaśniczych. Przed strażakami biorącymi udział w akcji, a także mieszkańcami, długa i ciężka noc. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności! Prosimy o nieutrudnianie przejazdu pojazdom ratowniczym, zachowanie bezpiecznej odległości od miejsca zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń służb.” - czytamy we wpisie Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie na Facebooku.

Apel służb ratunkowych w Giebułtowie. Mieszkańcy muszą uważać

Trwająca akcja gaśnicza wymaga od okolicznych mieszkańców zachowania wyjątkowej ostrożności. Uczestniczący w działaniach strażacy muszą mieć zapewniony swobodny dojazd do płonącego obiektu, w związku z czym nie wolno tarasować dróg ani podchodzić zbyt blisko miejsca pożaru.

Niezwykle istotne jest także bezwzględne podporządkowanie się instrukcjom, które wydają obecni na miejscu ratownicy. Lokalne strony informacyjne zwracają uwagę, że strażaków czeka prawdopodobnie jeszcze wielogodzinna i wyczerpująca walka z żywiołem.