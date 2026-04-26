Przyrodnicza sensacja w Tatrach! To pierwsze takie nagranie tego zwierzęcia

Adrian Teliszewski
2026-04-26 15:47

Udało się nagrać bobra z Morskiego Oka. To prawdziwa sensacja dla przyrodników, którzy od lat śledzą losy tego niezwykłego zwierzęcia. Bóbr został przyłapany na odpoczynku w towarzystwie kaczek na topniejącej krze lodowej.

i

Autor: Małgorzata Gajecka / CC BY-SA 3.0
  • W Morskim Oku po raz pierwszy nagrano bobra odpoczywającego na krze lodowej z kaczkami, co jest sensacją przyrodniczą.
  • Nagranie, opublikowane przez TPN, potwierdza obecność bobra, którego wcześniejsze obserwacje były bardzo rzadkie.
  • Obecność bobrów w wyższych partiach Tatr wpisuje się w obserwowaną od lat ekspansję tego gatunku.

Bóbr z Morskiego Oka nagrany po raz pierwszy. Odpoczywał na krze lodowej

Tatrzański Park Narodowy opublikował w mediach społecznościowych niezwykłe nagranie, które błyskawicznie obiegło sieć. Na filmie widać bobra, który spokojnie odpoczywa na krze lodowej w towarzystwie kaczek krzyżówek. To pierwsza tak szczegółowa dokumentacja obecności tego gatunku w Morskim Oku, jednym z najbardziej ikonicznych i najwyżej położonych jezior w polskich Tatrach.

- Bóbr z Morskiego Oka przyłapany na chillowaniu z krzyżówkami! W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne, wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie, jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych. Naturalnym czasem aktywności tych zwierząt jest noc – przestrzegając nocnego zakazu poruszania się po szlakach TPN, dbacie między innymi o nasze bobry - czytamy we wpisie Tatrzańskiego Parku Narodowego na Facebooku.

Obecność bobra w rejonie Morskiego Oka to prawdziwa przyrodnicza sensacja, która od kilku lat budzi żywe zainteresowanie wśród ekspertów i miłośników Tatr. Wcześniej, aż do 2021 roku, gatunek ten nie był odnotowywany w tak wysokich partiach gór. Pierwszy osobnik, którego przyrodnicy nazwali „pionierem”, pojawił się wówczas w okolicy jeziora, najprawdopodobniej docierając tam wzdłuż koryta Rybiego Potoku. Niestety nie udało mu się przetrwać. Zgodnie z informacjami TPN, zginął w 2022 roku po upadku ze Szpiglasowej Przełęczy.

