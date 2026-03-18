Referendum pod Krakowem przesądzone. Komisarz wyborczy wyznaczył datę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-18 8:39

Komisarz wyborczy w Krakowie potwierdził, że inicjatorom referendum w Lanckoronie udało się zebrać wystarczającą liczbę ważnych podpisów, co otwiera drogę do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania wójta Ryszarda Goneta. Pełni on urząd od 2024 r., gdy niespodziewanie pokonał wieloletniej wójta Lanckorony Tadeusza Łopatę. Termin referendum wyznaczono na 10 maja 2026 roku.

Urna wyborcza

Autor: Pexels.com zdjęcie ilustracyjne
  • Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Lanckorona, Ryszarda Goneta, odbędzie się 10 maja 2026 roku.
  • Komisarz wyborczy w Krakowie potwierdził wystarczającą liczbę ważnych podpisów zebranych przez mieszkańców.
  • Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 1755 osób.
  • Wójt Ryszard Gonet rządzi gminą Lanckorona od kwietnia 2024 roku.

Będzie referendum w sprawie odwołania wójta Lanckorony. Komisarz wyznaczył datę

Decyzja komisarza wyborczego w Krakowie jest jednoznaczna i nie pozostawia wątpliwości. Po dokładnej weryfikacji złożonych podpisów, okazało się, że wniosek o odwołanie wójta Ryszarda Goneta został zaakceptowany. Komisarz wyznaczył datę referendum na dzień 10 maja.

Jak informuje komisarz wyborczy, referendum gminne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby osób, które uczestniczyły w wyborze odwoływanego organu. W przypadku wyborów Wójta Gminy Lanckorona, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku, wzięło w nich udział 2924 osoby. Oznacza to, że aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 1755 mieszkańców.

Ryszard Gonet pod lupą mieszkańców: Co doprowadziło do referendum w Lanckoronie?

Ryszard Gonet objął stanowisko wójta gminy Lanckorona w kwietniu 2024 roku. Główną osią konfliktu w gminie stała się kwestia budowy krytego basenu w Izdebniku. Ryszard Gonet zdecydował o wycofaniu się z planów swojego poprzednika, który dążył do powstania obiektu.

Jego argumentacja opierała się na przekonaniu, że budowa i utrzymanie basenu będzie przedsięwzięciem zbyt kosztownym jak na możliwości finansowe niewielkiej gminy Lanckorona. Wójt Ryszard Gonet podkreślał, że koszty bieżącego utrzymania basenu mogłyby znacząco obciążyć budżet gminy, co w konsekwencji wpłynęłoby negatywnie na inne obszary jej funkcjonowania.

