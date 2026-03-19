Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski planuje wprowadzenie korekt do zasad Strefy Czystego Transportu, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Dwie korekty, dotyczące dojazdu do placówek medycznych i definicji mieszkańca Krakowa, zaczną obowiązywać natychmiast po uprawomocnieniu się wyroku WSA.

Propozycje prezydenta obejmują m.in. wyłączenie z wymogów SCT dojazdu do parkingów park & ride, zniesienie obowiązku rejestracji motocykli, uproszczenie procedur zwolnień oraz utrzymanie opłat na obecnym poziomie w latach 2027-2028.

Strefa Czystego Transportu do poprawki. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zadeklarował, że projekt uchwały korygującej zasady funkcjonowania Strefy Czystego Transportu będzie gotowy jesienią, po zakończeniu szerokich konsultacji sektorowych i publicznych. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, celem jest wprowadzenie tych korekt w życie od 1 stycznia 2027 roku. Miszalski podkreślił, że dwie kluczowe zmiany, wynikające z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, mogą zacząć obowiązywać natychmiast, o ile wojewoda małopolski nie odwoła się od orzeczenia. Chodzi o ułatwienia w dojeździe do placówek medycznych oraz redefinicję kryterium zamieszkania.

Jeśli wyrok WSA uprawomocni się, kierowcy wszystkich pojazdów, niezależnie od daty produkcji czy norm emisji spalin, będą mogli bez opłat dojechać do każdej placówki medycznej. Dotychczasowe przepisy ograniczały to prawo jedynie do placówek mających umowę z NFZ. Ponadto, zmieni się definicja mieszkańca Krakowa w kontekście SCT – obecnie jest to osoba zameldowana w mieście i płacąca w nim podatki. Po uprawomocnieniu się wyroku WSA, mieszkańcem będzie osoba płacąca podatki w mieście, nawet jeśli nie jest w nim zameldowana. To istotne ułatwienie dla wielu osób, które pracują i płacą podatki w Krakowie, ale mieszkają poza jego granicami.

Pozostałe korekty zostaną ujęte w projekcie uchwały korygującej zasady SCT. Propozycje te mogą ulec zmianie w wyniku konsultacji – najpierw branżowych, a następnie publicznych. Prezydent Krakowa liczy, że „na jesień ten proces dokończymy”, a nowe zasady zaczną obowiązywać od początku 2027 roku. Wśród kierunkowych propozycji prezydenta znajdują się m.in.: wyłączenie z wymogów SCT dojazdu do wszystkich parkingów park & ride, zniesienie obowiązku rejestracji motocykli w systemie SCT, uproszczenie procedur uzyskiwania zwolnień z SCT oraz objęcie obecnie obowiązującymi zasadami zwolnień mieszkańców Krakowa, którzy stali się właścicielami samochodów do końca 2025 roku.

Ile będzie kosztował wjazd do SCT?

Jeśli chodzi o opłaty dla pojazdów niespełniających wymogów SCT, Miszalski proponuje utrzymanie ich na obecnym poziomie w latach 2027 i 2028 (opłata do końca dnia – 5 zł, abonament miesięczny – 100 zł). Ponadto, planowane jest zniesienie obowiązku opłat dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej w całym województwie małopolskim. Ważną zmianą jest również zapewnienie sprzedawcom dojazdu bez opłat do wszystkich placów targowych oraz zniesienie obowiązku wnoszenia opłat dla przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Krakowie i zarejestrowanym tu samochodem.

